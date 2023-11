La crónica rosa contó con Isabel González, Paloma Barrientos y Carlos Pérez Gimeno para exponer todos los temas de la actualidad social, incluyendo la lucha familiar por la herencia del fallecido empresario Fernando Fernández-Tapias. Un complicado panorama teniendo en cuenta la sentencia que incapacitó al empresario y la dura lucha que los hijos de sus dos primeros matrimonios -que emitieron un duro comunicado el viernes pasado confirmando que se les impidió el acceso a su padre- en la posible herencia.

"Hasta que no se sepa lo que hay y ser reparta el testamento, si es que se puede contar todo… porque los contactos de este hombre vete tú a saber", reflexionó en antena Federico Jiménez Losantos. "A saber si todo el dinero lo tenía en España o no. Hacienda está ahí siempre y debes ir con cuidado. Y sobre todo porque Fefé no ha estado bien desde hace años, y por eso lo incapacitó un juez. Se han empeñado en decir que esta perfecto pero cómo iba a estarlo si lo incapacitaron".

En medio de todo el relato de cada una de las distintas partes de la familia se alza la figura de Florentino Pérez, a quien el juez dio la potestad de los negocios de su amigo tras la incapacitación. Unos negocios que, en realidad, se construyeron no con dinero de Fernández-Tapias sino de los astilleros de su suegro. "El negocio era del suegro. Él lo amplificó y lo diversificó porque le tocó la época de las vacas gordas de Aznar y compañía", dijo Federico en esRadio.

"El secreto de los bienes de Fefé se lo llevará a la tumba Florentino Perez, que es muy discreto. Siempre se habló de su conexión corsa, de cómo veraneaba en Córcega con Gallardón y Briatore. ¿Qué es lo que hay fuera? Siendo como era, no me digas que Fefé no tenía dinero fuera, porque no lo creo", explicó Jimenez Losantos. "Y eso lo sabrá florentino, que tendrá que cuidar la buena imagen de Fefé. Hay una parte que sabremos pero, salvo que haya conflicto judicial y Florentino diga: esto es lo que realmente hay" otra no, dijo el director de Es la mañana de Federico, que no obstante aclaró: "Esto es una interpretación pero no creo que diste mucho de la realidad".