Bertín Osborne reaparecerá en Asturias de la mano de esRadio

Bertín Osborne continúa optando por mantener un perfil bajo tras los escándalos amorosos que se han sucedido en los últimos meses. Hace tiempo que el cantante y presentador no aparece en ningún acto público y se limita a hacer su vida en Sevilla, alejado de los focos y acompañado por sus amigos y familiares, entre ellos su padre Enrique Ortiz, que pasa por un delicado estado de salud.

Sin embargo, su carrera profesional continúa y el próximo 1 de diciembre ofrecerá un concierto en el Teatro Jovellanos de Gijón de la mano de esRadio Asturias. El recital se enmarca en la ‘Gira 40 años son pocos’, con la que también visitará Alicante este mismo sábado 18 de noviembre. "Este concierto es una celebración de la vida y la música y promete una noche llena de emoción, nostalgia y alegría. Bertín Osborne, con su carisma y su inconfundible voz, te llevará en un viaje musical que abarca generaciones", reza el anuncio.

Mientras él sigue en silencio y centrándose en su carrera, nuevas informaciones sobre supuestas amantes han vuelto a salir a la luz. Tal y comentó la periodista Lorena Vázquez en Y ahora Sonsoles, Bertín habría tenido una relación intermitente desde el año 2017 con una mujer de nombre M. y 40 años de edad que nada tiene que ver con su entorno. Aunque no han trascendido muchos datos de ella, sí se ha conocido que se aleja bastante del tipo de mujer que le suele gustar al presentador y no se dedica a la música ni los medios.

Además, pese a ser una relación paralela, ella se ilusionó con el artista y se sentía única, pero se decepcionó al ver que el artista había hecho lo mismo con otras mujeres como Gabriela Guillén. La última vez que estuvieron en contacto fue hace una semana: el día del acto al que Bertín tenía previsto acudir concertaron una cita que no se materializó porque él no asistió ante el ingreso urgente de su padre. En esta línea, Paloma García Pelayo contó en exclusiva que habló con el artista y que negó categóricamente la relación. Además, no recuerda que haya estado con ella donde la sitúan. "Le suena a chino", aseguró la periodista.