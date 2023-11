Intimas amigas y socias desde hace años, Sara Carbonero e Isabel Jiménez han lanzado su nueva colección de su firma de moda, en Madrid, en el Café de Berlín. Allí se reunieron amigos de las diseñadoras a parte de Nacho Taboada, la pareja de Carbonero, con el que convive dese hace unos meses, y también actuó con su grupo de música Colectivo Panamera.

Sara eligió para la ocasión un traje de chaqueta de lentejuelas negras y botas altas, mientras que Isabel se decantó por una falda dorada larga. Estaban las dos realmente guapas. Ambas reconocieron lo bien que han sabido mezclar los negocios con la amistad. "Somos como hermanas", así lo confesaron. "La colección la presentamos en septiembre y ahora hemos añadido unos diseños de cara a Navidad. Formamos un buen equipo, muy equilibrado, nos lo consultamos todo, y la mayoría de las veces coincidimos. Nos inspiramos en la música en lo vintage, también en una mujer independiente, y todo lo bonito de la vida.

Carbonero y Jiménez, con Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Isabel Jiménez, con sentido del humor, comentó que en ese momento lo único que veía cuando cerraba los ojos eran investiduras, y que estos días eran complicados. Sara:,, por su parte, dijo estar "en un momento de más tranquilidad, en cuidarme mucho, aunque estoy muy pendiente de la marca, escribiendo y viendo proyectos. Me he tomado unos meses concentrada en mí. El formato de entrevistas me gusta mucho, no me he desvinculado en absoluto del periodismo. Más que la televisión, lo que echo de menos es la redacción, que alguien te espere, el compañerismo, me gusta más la radio. Un libro tampoco lo descarto, sería como un cajón de sastre de mis reflexiones de mi vida. No he descubierto otra Sara después de todo lo que ha pasado, porque no me arrepiento de nada, no he perdido mi esencia", dijo. "Cuando la vida te da un toque aprendes a conocerte mejor y a relativizar mucho, lo que son problemas y lo que no. Isabel y yo llevamos vidas muy diferentes, pero ayudamos en todo, y hemos aprendido mucho una de la otra".

Isabel, por su parte, aseguró: "Yo no sé gestionar el tiempo libre, en cuanto lo tengo me agobio, lo que su hago es cuando me voy de vacaciones , me olvido del móvil, y Sara tiene que llamar a mi marido y decirle que coja el teléfono, porque no se ni donde lo tengo". Lo que tienen muy claro que van a hacer una gran fiesta por el 40 cumpleaños de Sara.