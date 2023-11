El incómodo momento de Alejandra Rubio y Florentino Pérez en la misa por Fefé: "Él estará con el disgusto dos meses"

Alejandra Rubio protagonizó un incómodo momento en la misa funeral en homenaje a Fernando Fernández Tapias del pasado lunes. La hija de Terelu Campos acudió a la Parroquia San Francisco de Borja para despedir al empresario junto al resto de familiares y amigos y fue a la entrada del templo cuando coincidió con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Tal y como captaron las cámaras de Europa Press, los reporteros quisieron captar declaraciones de Florentino pero éste respondió con un manotazo apartando el micrófono, que terminó impactando en la cara de Alejandra. La joven se quedó atrás sorprendida: "Que me ha dado a mí... No entiendo nada. Perdona que tengas que vivir esto, Sergio", dijo al reportero de EP antes de despedirse y entrar en la iglesia.

El vídeo corrió como la pólvora y sobre él se habló en el programa Así es la vida de Telecinco, donde Alejandra es colaboradora. "¡En qué marrón me metéis!", contestó con risa nerviosa. "Florentino llegó un poco enfadado y me llevé un empujón. Pero no pasa nada, todos tenemos un mal día... Era contra la prensa y pillé yo (...) Fue una situación incómoda, la verdad, pero tuvo un mal día y quiero pensar que estará arrepentido y ya está", sentenció quitándole importancia.

⚪ Florentino Pérez aparta el micrófono de un periodista y éste golpea a Alejandra Rubio 🗣️ "Me ha dado a mí... "pic.twitter.com/zMDvkCGxEr — La Colmena Diario (@LaColmenaDiario) November 15, 2023

Sobre este y otros detalles de la misa se habló en la crónica rosa de Es la mañana, donde Federico Jiménez Losantos confirmó que "se le escapó". "La podría haber partido por la mitad porque como es un hilo... Florentino estará con el disgusto de la mano dos meses", opinó el director del programa. "Florentino va a desaparecer de todo este lío me parece a mí", añadió Beatriz Cortázar sobre los problemas familiares en el reparto de la herencia de Fernández Tapias.