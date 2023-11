Ana Guerra prepara su boda con un primo de la reina Letizia

La cantante canaria Ana Guerra, una de las máximas vendedoras de discos, vive los preparativos de una próxima boda con el cantautor Víctor Elías. Aunque aún no han fijado la fecha de sus nupcias, que serán, estimamos, ya en los primeros meses de 2024, la intérprete está consultando a varios modistas para elegir su vestido de novia.

Ana Guerra lleva conviviendo con Víctor Elías desde hace un par de años, y fue el pasado 29 de octubre cuando, de común acuerdo, decidieron anunciar a través de las redes sociales su compromiso, exhibiendo sus respectivos anillos a la vez que pronunciaban el clásico reconocimiento matrimonial: "Sí, quiero" para sí, aunque no como supondrán ante un juez o un sacerdote, lo que no sabemos qué harán, si boda religiosa o sólo civil.

Ambos coincidieron en 2018 en el programa de televisión Tu cara me suena, pero entonces no dieron el paso de iniciar su relación sentimental, hasta llegado el mes de diciembre de 2021. Lo que les llevó a ello fue su misma condición profesional, ambos cantautores, y en el caso de Víctor también director musical, quien comenzó haciendo arreglos de varias canciones de Ana y de ahí, sus respectivos encuentros de trabajo se extendieron a su íntima relación.

Ana Alicia Guerra Morales es natural de San Cristóbal de la Laguna. En febrero próximo cumplirá treinta años. Dos menos que su novio. Fue su padre quien conocedor de la afición a cantar de su hija le regaló un karaoke, con el que ella comenzó a ensayar con una canción de Tamara.

Ocho años contaba cuando debutó en televisión en el programa Menudas estrellas, y después en otro también de presencia infantil, Veo, veo, que animaba su creadora, la actriz y cantante Teresa Rabal. Luego, se matriculó en el Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife. Fue en Operación Triunfo, en su edición de 2017, cuando Ana Guerra se dio a conocer en toda España, programa-concurso en el que acabó clasificada en quinta posición. Lógicamente, se decepcionó, pues soñaba con alcanzar el primer puesto. Lo que siguió después fue un periodo depresivo que pudo superar después de dos años y medio asistiendo a sesiones de terapia. De aquella época, Ana Guerra guardaba recuerdos encontrados, contradictorios, de envidias, zancadillas, traiciones entre los concursantes de esa academia en Operación Triunfo. También conservó alguna amistad, como la sostenida con Aitana, con quien grabó "Lo malo" y hasta hicieron juntas una gira por Estados Unidos. Una declaración de Ana no hace mucho tiempo fue causa de que ambas se enfadaran y, a día de hoy, no han vuelto a tener contacto. Aquellas experiencias que tanto hirieron a su carácter sensible las exteriorizó en un libro biográfico, Como una sonrisa, donde repasaba lo que había sido su vida desde los primeros pasos artísticos hasta convertirse en cantante profesional. Le llegó un momento en que, agobiada por la presión de su casa de discos, los periodistas, admiradores, le causó a veces tanta angustia que tuvo que recurrir a una ayuda psicológica.

Ana Guerra y Víctor Elías | Cordon Press

Ana Guerra tardó desde luego en sobrevivir gracias a sus canciones, gran parte de ellas propias. En un principio hubo de trabajar como camarera y también vendiendo perfumes. En cuanto a sus amores, ya en 2014 inició un romance con el también cantante Jadel, permaneciendo cuatro años a su lado. Rota esa relación, en ese último año emprendió otra con el galán televisivo Miguel Ángel Muñoz. Durante la pandemia fue precisamente cuando, en vez de reafirmar cuanto les unía, acabaron discutiendo hasta el punto de que en 2020 rompieron para siempre.

Le ocurrió a Ana Guerra algo curioso en la época en que estaba sola, sin ninguna pareja. Un día, a las tres de la madrugada, llamaron a la puerta de su domicilio tres policías que, identificándose previamente, accedieron al piso de la cantante. La causa de esa sorpresiva aparición de las fuerzas del orden obedecía a la denuncia de una vecina, que no soportaba a tan intempestivas horas que Ana Guerra estuviera ensayando con su piano. Estaba en su derecho y Ana, así lo reconoció. Lo chusco vino al día siguiente cuando, vía Instagram, uno de aquellos tres policías quiso ligar con ella. Intento que no fructificó.

La carrera musical de Ana Guerra fue viento en popa, con sus discos, sus actuaciones en televisión y sus giras. También destacó en algunos musicales: "Jesucristo Superstar" y "Evita". Asimismo firmó ventajosos contratos con primeras firmas para promover entre otras las novedades de Pronovias.

En 2021, ya quedó dicho que Ana Guerra comenzó su convivencia junto a Víctor Elías. Podían haber formado un dúo bis anunciándose como Víctor y Ana. No era el caso, bromeamos. Él, Víctor Elías Villagrasa Álvarez, comenzó siendo un niño en los escenarios de funciones infantiles y muy jovencito, el director teatral y académico Juan Mayorga lo reclutó para un estreno de Fedra, en la compañía donde la primera actriz era Ana Belén. La popularidad le llegó a través de la longeva serie de televisión Los Serrano, donde interpretó el papel del travieso "Guille". Pudo haber sido después el "Carlitos" de Cuéntame, que finalmente fue a manos de Ricardo Gómez. Víctor Elías apareció luego en otras series: Isabel, en 2012, donde era el hermano menor de Isabel la Católica; en un capítulo de Paquita Salas y después, por haber conocido a los Javis, éstos lo volvieron a contratar en La llamada. En tanto trabajaba como actor se convenció de que le gustaba más cantar y componer, lo que lo llevó a formar parte del grupo Taburete.

Ana Guerra vive este año una época muy activa como cantautora. Resultó ganadora del programa de Antena 3 Desafíos. En prueba de su notoriedad el Ayuntamiento de La Laguna ha contratado a su popular paisana para que el próximo 24 de noviembre, tras el encendido de las luces navideñas, ofrezca un recital, donde podrá deleitar a su audiencia con sus creaciones, "El remedio", "Ni la hora", "Si me quisieras", "Tiempo de descuento"… Contratada por la multinacional Disney, ya intervino con su voz en una de sus producciones cinematográficas y en estas inmediatas Navidades se estrenará El poder de los deseos, que figura en la banda sonora como tema central.

No hemos hablado del atractivo de Ana Guerra, que salta a la vista. Y para reforzar este comentario, el último verano aceptó posar en minibikini, con el regocijo de los innumerables admiradores que la siguen. Sin fecha todavía, como decíamos, de sus esponsales, la pareja quiere invitar a su enlace a los muchos amigos que cuentan. Y es posible que acudan los Reyes. ¿Por qué? Al menos, serán invitados. Resulta que el novio, Víctor Elías, es primo segundo de la Reina Letizia.