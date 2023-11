Divorcio real: "¿Y si con los años tenemos a Genoveva Casanova de reina de Dinamarca?"

La crisis que atraviesa la Casa Real de Dinamarca por el supuesto affaire del príncipe Federico y Genoveva Casanova sigue acaparando titulares en la prensa danesa. Algunos medios no han tardado en comparar este caso con el de el rey Juan Carlos y Corinna Larsen: "Si hay algo que ha atormentado al Rey de España desde su coronación es la infidelidad de su padre a la reina Sofía con Corinna Larsen", señalan, incidiendo aún más en la similitudes de ambos casos: dos mujeres que se desenvuelven en la alta sociedad y que terminan en el círculo íntimo de alguien de la realeza. "Genoveva es la nueva Corinna (…) Las dos se mueven como pez en el agua en la alta sociedad. Y comparten gustos en común, como los lujos, la vida palaciega y su afición por las cacerías".

Las fotografías con Genoveva Casanova han marcado un antes y un después en la imagen que los daneses tienen de su futuro rey. Aunque ha protagonizado diversas polémicas a lo largo de su vida, se justificaban con su juventud y rebeldía propia de la edad, pero ahora se habla de la posibilidad real de que Mary Donaldson pida el divorcio. Al parecer, la reina consorte del país nórdico no puede más y está cansada de los continuos desaires de su esposo.

Esta difícil situación se abordó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde se fantaseó con la posibilidad de que el príncipe Federico se separe de su mujer para rehacer su vida amorosa, igual que ocurrió con Carlos de Inglaterra, Diana de Gales y Camilla Parker Bowles. "¿Y si vivimos en Dinamarca un Carlos de Inglaterra? ¿Y si vivimos un divorcio? ¿Y si con el paso de los años tenemos a Genoveva de reina de Dinamarca? Como Camilla, que nadie daba un duro y ahí está", comentó Beatriz Cortázar.

En esta línea siguió Federico Jiménez Losantos: "Para eso tienen que pasar dos cosas. Primero, que Genoveva dé el paso y segundo, que se muera la reina Margarita. Porque me da que no está por la labor...". "La reina Isabel tragó", recordó Cortázar, aunque "a Mary Donaldson no la veo en un túnel como a Lady Di, pobrecita mía".

Mientras que el hijo de la reina Margarita ha optado por el silencio, siguiendo con normalidad con su agenda institucional, la ex de Cayetano Martínez de Irujo ha decidido poner fin al pacto que tenía con el heredero al trono que consistía en guardar silencio y esperar a que cese la tormenta. Sin embargo, la presión mediática ha podido con Genoveva, pues la prensa danesa la acusa de estar detrás de las fotografías y comparan su figura con la de Corinna Larsen, asegurando que es una mujer que se mueve con soltura entre la alta sociedad con el fin de llegar hasta miembros de la realeza.