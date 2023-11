Aracely Armámbula, ex de Luis Miguel, ha tratado de responder en el programa Fiesta de Telecinco a los muchos obstáculos que está poniendo en el proceso del pago de la pensión alimenticia del cantante a sus hijos.

La actriz apodada en México "La Tarántula", con la que Luis Miguel estuvo entre 2005 y 2009, asegura que ha judicializado el caso -pese a que él ha pagado con creces las cantidades debidas- solo por el "bienestar" de sus hijos. Arámbula acusa a Luis Miguel de no pasar la manutención de los últimos 48 meses, aunque sus abogados aseguran que los ha pagado con creces y es la actriz la que no las ha recogido. Ella, por su parte, se justifica diciendo que no se le "notificó".

Pese a las acusaciones de buscar relevancia mediática ahora que la carrera del Sol de México se recupera con una exitosa gira mundial, negó la mayor diciendo: "Yo he sido una persona a la que le ha ido muy bien, antes de Luis y después. Esto no consiste en dañar a nadie. Este proceso es la tercera vez que se hace. Esta cantidad que ustedes dicen, que es una gran cantidad, es para los estudios de mis hijos cuando estén en la universidad".

A la vez, reconoce que ella es independiente en lo económico. "No se trata de lo económico. A mis hijos no les falta nada, incluso ellos viajan en avión privado desde hace dos años, simplemente es un derecho propio que tienen".

Niega, también, poner trabas para que el cantante vea a sus hijos, ya que su casa "siempre está abierta. En ningún momento ha habido una negativa". Dice, por el contrario, que en una visita reciente de Luis Miguel a Acapulco "nos les llamó. Él viene ahora de gira y hay una intención de lavar su imagen".

Algo parecido dice que pasó con la reciente boda de Michelle Salas: los niños, al ser menores, "precisaban la firma en el pasaporte del padre". Algo que nunca llegó, según su versión. Denuncia, por último, amenazas de los abogados de Luis Miguel para que se mantenga callada: "Yo soy una persona libre de hablar con quien quiera hablar. También dijeron que era una madre irresponsable".

Arámbula ríe cuando se le pregunta por Paloma Cuevas, asegurando que le parece "una pareja fenomenal. Tienen mucho en común y me parece que hacen una linda pareja".