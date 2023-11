El enigma del 'ticket' que el príncipe Federico rompió tras su encuentro con Genoveva

La Crónica Rosa ha analizado las nuevas imágenes que este lunes emitió en exclusiva TardeAR donde se puede ver al príncipe Federico de Dinamarca abandonando la vivienda de Genoveva Casanova después de varias horas en su interior. El vídeo fue grabado a las 8.28h de la mañana cuando el heredero al trono danés sale del edificio en el que vive la ex de Cayetano Martínez de Irujo con una maleta y una bolsa cruzada en su espalda. Durante unos minutos pasea por la calle Alfonso XII y se detiene en una parada de autobús.

El príncipe habla durante un minuto por teléfono, guarda su móvil, saca de su bolsillo un papel, lo lee detenidamente y se deshace de él tirándolo a la papelera. Un misterioso ticket sobre el que han debatido durante la Crónica Rosa de esRadio pues según su presentador y director, Federico Jiménez Losantos, podría tratarse de una factura de la compra de una joya o del ticket de una farmacia: "Él rompe un papel que lógicamente es un ticket porque si es algo personal lo tiras en la basura del piso de Genoveva. Al ver el papel, mira qué ha podido comprar, no es un restaurante, no es un museo… Yo veo dos compras posibles: o una joya o algo de farmacia. ¿Qué rompería el adultero cuando va a una casa a la que va habitualmente? Es algo que no quieres que se sepa. Algo que tiene que ver con el adulterio".

La hipótesis de Isabel González, subdirectora del espacio, es "mucho más sencilla": "Con que le pillen un ticket de la entrada del museo Thyssen-Bornemisza ya tendría que dar explicaciones a su mujer. Simplemente el viaje a espaldas de su familia ya es una prueba".

Las imágenes emitidas por TardeAR

¿Dónde estaba la seguridad del príncipe?

También han analizado la aparente falta de seguridad que se aprecia en las imágenes. Durante unos interminables minutos el príncipe pasea por la capital en soledad, esperando que un coche llegue a recogerlo, algo inaudito para un heredero al trono de un reino: "Eso demuestra que no es la primera vez que ocurre. Que es algo que tiene por costumbre. Porque sino el coche de la embajada hubiese estado en la puerta. Él puede no querer que se sepa lo que está haciendo pero la embajada y la Casa Real tienen la obligación de saber dónde está. Es el heredero. Es la seguridad de un reino. Si Leonor se echa un novio en Zaragoza y se va a pasar la noche en el barrio de Torrero, de la puerta no se mueve la seguridad. La seguridad española no la pierde de vista ni un minuto. Es la heredera al trono", ha señalado Jiménez Losantos sobre las imágenes.

Existe la posibilidad de que hubiese una "contravigilancia" que se encontrase oculta a escasos metros del heredero: "Es seguro que tenía un custodio. Las dinastías de allí tienen la costumbre de fingir normalidad. Cualquier reino, aunque sea el pequeño reino de Dinamarca, lo normal es que tenga vigilancia y seguridad. El heredero de un trono no puede estar tan expuesto".