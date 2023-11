Belén Esteban ha convertido en virales sus dos entusiastas selfies con los reyes Felipe y Letizia publicados la noche del martes en Instagram.

Belén Esteban, que no dudó en fotografiarse con los monarcas para inmortalizar el encuentro para la posteridad. Al igual que ella, también su ex compañero de 'Sálvame', Kiko Hernández también quiso guardarse un recuerdo del encuentro que pudo compartir con don Felipe y doña Letizia.

Sin lugar a dudas la última aparición de los reyes, don Felipe y doña Letizia, en la fiesta por el 25º aniversario del periódico La Razón ha sido una de las más comentadas de los últimos meses y es que, lejos de cumplir con el protocolo más estricto, sus Majestades mostraron su lado más atento y amable con los asistentes con los que se 'mezclaron' indiscriminadamente.



Pero sin lugar a dudas una de las anécdotas de la noche la protagonizó Marta Riesco. La que fuera pareja de Antonio David Flores y colaboradora de televisión no dudó en expresar su admiración a la reina Letizia llamándola "guapa", un piropo que ella recibió de muy buena manera: "Me gusta mucho que me lo digan, no creas que voy a rechazar ningún tipo de...".