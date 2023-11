Luis Miguel agota entradas en Madrid y remata una gran gira española

Luis Miguel tiene ya perfectamente dibujada su gran gira en España en 2024. Su presencia en nuestro país, que dio comienzo con un único gran concierto en el Santiago Bernabéu que luego amplió a dos -ambos ya agotados- incorpora conciertos en Córdoba, Marbella y más ciudades.

El tour español de Luis Miguel dará comienzo el día 28 de junio en la plaza de toros de Córdoba, para continuar en el estadio de la Cartuja en Sevilla dos días después. Más tarde el Sol de México se desplazará a Pamplona y después a la capital para los dos citados conciertos en Madrid, los días 6 y 7 de julio.,

Después, la gira continúa en ciudades como Murcia, Roquetas de Mar, Barcelona (donde ofrecerá sendos conciertos el 17 y el 18 de julio) para seguir en Chiclana, Valencia, La Coruña y culminar en Marbella con nada menos que tres noches casi consecutivas en el festival Starlite: el 31 de julio y el 2 y el 3 de agosto.

Cuando el cantante dio a conocer su primer concierto en España, las localidades se agotaron casi inmediatamente. Hasta el punto que el cantante acompañó su iniciativa con una declaración personal.

"Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro re encuentro en Madrid." afirma Luis Miguel.