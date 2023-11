La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Emilia Landaluce y Daniel Carande para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo la entrevista que Telecinco se dispone a emitir este viernes para lanzar su nuevo espacio De viernes y en la que Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara Rey, realiza unas gravísimas acusaciones hacia su madre.

Jiménez Losantos ha recordado que este episodio parece remitir a los peores tiempos de Telecinco. Todo ello pese a "la ruina delictiva de La Fábrica de la Tele, a la que veremos en el banquillo por delinquir sistemáticamente al menos una década comprando información para chantajear a famosos, y que para la cadena fue letal". Esta referencia a los "dos ruinosos años de Rociìto" no es baladí, puesto que Ángel Cristo imputa en los cebos del programa de graves delitos a su madre.

"Las cosas que dice son tremendas -dijo Jiménez Losantos en esRadio- porque imputa delitos no a su padre, que esta muerto, sino a su madre, que son chantajear al Jefe del Estado"; dijo en referencia al supuesto dinero pagado por Juan Carlos I por su silencio. "Un delito gravísimo que implica sacar dinero supuestamente de los fondos reservados para pagar a esta señora".

En Telecinco, opinó el director de Es la mañana de de Federico, "han perdido al cabeza; hay un virus que sigue ahí y que no han eliminado. Las audiencias no les Iban a responder en un mes. A Antena 3 le llevó diez años recuperarse. Y solo fue cuando Telecinco empezó a politizar cuando se disparó Antena 3. Eso exige dos años para equilibrar, no para ganar, y se supone que ese era el plan. Y este programa con esta barbaridad".

Lo que dice Ángel Cristo Jr es un "delito" q"por el que pueden ser denunciados, no él, sino la cadena". "Un asunto tan gordo que me sorprendería que Bárbara Rey entrara en él. Porque es la imputación de un delito. Está hablando de que su madre chantajeaba al Rey, que le pagana con fajos de billetes. Eso es o un delito tremendo que no prescribe, porque es la primera vez que se denuncia".