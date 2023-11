Arancha de Benito, su faceta más solidaria y feliz ejerciendo de abuela

Arancha de Benito lleva 12 años al frente de la ONG INFANCIA SIN FRONTERAS, que acaba de cumplir 25 años, y para celebrarlo la empresaria organizó una cena solidaria donde se recaudó nada menos que 62.000 euros, que irán íntegramente destinados a los países que como Nicaragua, en concreto a Matagalpa, y también Haití, Bolivia o Sri Lanka, en proyectos relacionados con niños y sus desarrollos, para que tengan hospitales, campos de futbol, y demás instalaciones, como talleres de formación para mujeres.

Hubo una gran convocatoria y uno de los primeros en llegar fue el doctor Berchi, en el que su colaboración es fundamental, por la cantidad de intervenciones quirúrgicas que ha hecho a los niños que lo han necesitado. "Estoy muy contenta por el buen resultado de la convocatoria y la recaudación ha sido magnifica. Al año organizo 3 eventos, un torneo de golf en Alicante, otro de paddle en Marbella, y el de Madrid. Me quita mucho tiempo, pero lo hago con ilusión". Así me comentó.

Arancha está viviendo una época muy bonita, y es que le encanta ejercer de abuela. "Estoy enamorada de esta pizquita que es mi nieto, soy muy niñera, al igual que mi hija Zaira, que a pesar de ser muy joven está encantada en su papel de madre. Hugo, tiene 7 meses es muy bueno, alegre, y tenemos muy buena conexión. Le veo 2 veces por semana, le echo de menos pero él está en su casa con sus padres, como debe ser".

La empresaria está el frente de Desthome, especializada en servicio integral en domicilio y servicio doméstico, y afortunadamente no le puede ir mejor. "Trabajo mucho, pero no me puedo quejar. También estoy muy feliz con Jairo, llevamos 5 años juntos, es mi chico, así le llamo porque la palabra marido no me gusta". Confesó.

A lo largo de la conversación le pregunté si se había enterado que la mujer de su exmarido, el que fuera jugador de futbol del Real Madrid, Romina Belluscio, le habían diagnosticado que padecía la enfermedad de Lyme, se sorprendió mucho. "No tenia ni idea, porque con el padre de mis hijos no tengo ni la más mínima relación, pero te aseguro que lo siento mucho y deseo que tenga solución esa enfermedad."

A la cena, que se celebró en La Masía de José Luís acudieron caras conocidas, como Norma Duval. "La Navidad las pasaré con Matthias, y mis hijos y nietos, primero en Madrid y después en Suiza", me comentó. También acudieron Concha Azuara, el gran amor de Palomo Linares, e intima amiga de Norma. Graciela Otondo, la que fue abogada en su momento de Isabel Pantoja, en la operación Malaya, Agatha Ruíz de la Prada, que no piensa en boda, no por asomo, Estefanía Luyck, Elsa Anka, Agustín Bravo, Enrique Cerezo, Minerva Piquero, que la encargada de presentar el acto, entre otros muchos invitados.