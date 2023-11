Joana Sanz ha roto su silencio en el estreno del nuevo programa de Telecinco, De Viernes, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Un debut para el que contaron con dos entrevistas muy esperadas, la de Ángel Cristo hijo y la de la mujer de Dani Alves, que se sentaba por primera vez en un plató de televisión desde el ingreso en prisión del deportista por presunta agresión sexual.

Dispuesta a defender a su marido, Joana Sanz llegó al espacio de Mediaset asegurando que no se va a divorciar y que "el tiempo dirá" lo que ocurre con su matrimonio. Aunque la modelo confesó que en un primer momento pidió la separación, Dani Alves no aceptó: "Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento (…) Él me dijo que hiciera lo que quisiera que no me iba a dar el divorcio y después yo dije: ‘Pues así seguimos".

A pesar de la dolorosa situación que vive desde hace meses, Joana confiesa que sigue queriendo a su esposo y continúan teniendo comunicación telefónica: "Sigo estando para él y seguiré estando para siempre, el futuro dirá. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos (…) Nunca antes había sucedido nada como para crear un rechazo hacia él. El amor está independientemente de casados o no casados, es mi familia, yo voy a seguir estando, el tiempo dirá’’.

Nueve años de prisión

La Fiscalía pide para Alves nueve años de prisión por la supuesta violación a una joven en un reservado de una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre y una indemnización de 150.000 euros para la víctima. En su escrito de acusación, el ministerio pide además que se condene a diez años de libertad vigilada al deportista brasileño, una vez cumpla la eventual pena de prisión, y que se le prohíba acercarse a menos de mil metros de la víctima o comunicarse con ella durante diez años.

Joana se negó a hablar del tema judicial, centrando su entrevista en las infidelidades y la situación de su matrimonio: "Ese es un tema judicial. Yo hablo de infidelidad, que es lo que me preocupa. No voy a hablar del tema judicial porque no me corresponde". Y se mostró molesta cuando la periodista Ángela Portero recordó algunas de las declaraciones a la Policía de la supuesta víctima de la violación y le planteó si en el algún momento ha pensado en "la clase de bestia" con la que ha convivido: "Tu marido no está desde hace diez meses en una cárcel por haber sido infiel a su mujer. Está por una presunta agresión sexual a una chica de 21 años, a la que le decía, por ejemplo: 'Dime, yo soy tu putita'. ¿Tú reconoces realmente a alguien así? Porque, una persona que llega incluso a golpear a una chica de 21 años... No es una infidelidad, es algo más grave que te hace pensar con qué clase de bestia convivo".

Visiblemente enfadada, Joana se negó a responder a la pregunta, asegurando que ese tipo de cuestiones le han costado un sinfín de amenazas públicas durante meses a través de las redes sociales: "¿Te parece bien hacerme este tipo de preguntas a mí, que no tengo absolutamente nada que ver con el caso?". Para evitar que la situación se complicase y terminase con el salida del plató de la entrevista, la presentadora interrumpió a la colaboradora señalando que "por el momento, es presunto agresor": "Joana no es ni denunciante ni denunciada. Es verdad que cuesta, como mujer, yo entiendo a Ángela, entender que tú sigas hablando a diario con él, independientemente de que él no quiera darte el divorcio. Llama la atención que, como mujer, sigas manteniendo esos contactos con él". Palabras que no tuvieron respuesta por parte de Joana.