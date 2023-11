Muere 'la Pantoja de Puerto Rico' ('Crónicas Marcianas') a los 62 años

Ruddys Martínez, conocido en España como la Pantoja de Puerto Rico ha fallecido este fin de semana por una complicación de su diabetes. Las redes sociales en el país boricua se han llenado de condolencias para recordar la figura de esta estrella del transformismo que saltó a la fama en España gracias a sus apariciones en Crónicas Marcianas. La artista ingresó el pasado martes en el hospital Doctor Center de la localidad portorriqueña de Bayamón y falleció una complicación pulmonar.

Leyenda de las noches portorriqueñas, sus fans lloran amargamente su fallecimiento y ponen en valor la generosidad que siempre acompañó a la artista que con su arte abrió muchas puerta. "Siempre será recordada como la Mother, la verdadera mamá de los pollitos", escribe un amigo en sus redes sociales. El legado de la artista trasciende sus espectáculos y es que en su país cultivó durante décadas una silenciosa labor humanitaria acogiendo en su hogar a personas a las que su familia rechazaba a causa de su orientación sexual.

Genio y figura hasta el último momento, la Pantoja de Puerto Rico publicó un post de despedida en su cuenta de Facebook minutos antes de fallecer. "Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor y desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco. Me van a recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... Como siempre les decía: ‘¡¡hay que cuidarse!!’", escribió en la red social.

En activo hasta su muerte, la artista compartía hace unas semanas una despampanante sesión de fotos que protagonizó con motivo de una de sus últimas entrevistas para la prensa de Puerto Rico. Hasta este mismo año continuaba con su espectáculo de humor y canciones en los locales más animados de la noche.