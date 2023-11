Telecinco vuelve al 'Rocitismo': "O Bárbara Rey está en la operación o estamos ante un proceso judicial"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para tratar todos los temas de la actualidad social del momento. Centrada este vez en la aparición en Telecinco de Ángel Cristo Jr, hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, con unas acusaciones a su madre que -tal y como dijo Jiménez Losantos en esRadio- tiñeron lo rosa de "crónica negra".

El director de Es la mañana, no obstante y debido a la "obscenidad" del programa, apunta una tesis: "Una de dos, o Bárbara está en esta operación y en una semana o dos responde al niño y aparece pasando por caja para pagar a Hacienda, o bien estamos ante un proceso judicial en ciernes", dijo, recordando las grandes deudas con Hacienda que tiene toda la familia en una serie de procesos por alzamiento de bienes que están ahora mismo en marcha.

Un programa en el que el hijo de Ángel Cristo aseguró incluso fotografiar los encuentros de su madre con Juan Carlos I y que, según el director de Es la mañana de Federico, supone la "vuelta del Rocitismo" a Telecinco. Con una salvedad: "Rocío mentía pero lo de este chico sí entra dentro del relato creíble. Si no fuera porque a la madre le va a hundir sería un chaval que reclama ayuda. Pero reclama dinero para la deuda con Hacienda de una familia que tienen todos en la familia".

Es, en todo caso, el "relato de un medio para subir audiencia" que suscita preguntas, y que recuerda a los últimos tiempos -judicializados- de La Fábrica de la Tele y Sálvame. "Me hace temer que cuando compraban contenido a policías corruptos. Porque es la imputación es un delito de chantaje al Jefe del Estado", dijo en referencia a las acusaciones de que Bárbara Rey efectivamente cobraba sobornos al Rey a cambio de su silencio. "Santi Acosta no sabe dónde se ha metido, hay que ser muy malo para saber lidiar con todas esas cosas. Estoy atónito, creíamos que se había salvado Telecinco pero ha vuelto a las andadas… terrorífico todo". En el fondo, la cuestión de que "nadie te va a pagar por hablar mal de Ángel Cristo, que está muerto, pero sí por hablar mal de Bárbara Rey".

En estas circunstancias y con la reciente muerte de su hermano, queda por comprobar qué tal está la citada Bárbara Rey. Así lo contó la periodista Beatriz Cortázar: "No es que esté mal, es que está peor. Está tocada y hundida, aunque no le pilla por sorpresa porque se amenazaba desde hacía tiempo. Lo sé no por ella porque ella, que no quiere decir nada contra su hijo porque es su hijo, y por tanto no hay una operación familiar alguna. No es un campaña orquestada por la familia; madre e hija están horrorizadas con lo que hace su hijo".

Para ejemplificarlo Jiménez Losantos tomó como referencia la acusación de que Bárbara Rey ponía Orfidal al biberón de Ángel Cristo Jr. para que se durmiera. "¿Y tú sabías lo que era el Orfidal? Si identificas las droga tienes que tener una prueba. Estás diciendo algo concreto. Y si Bárbara Rey lo niega, entonces a juicio".

Cortázar recuerda la versión de la propia vedette y artista, que de momento solo se ha pronunciado para señalar que su hijo estuvo interno en un colegio todo el tiempo. "Los hechos dicen que este chico desde los seis años enseguida estuvo interno en un colegio fuera de España y dentro. Solo iba los fines de semana con los amigos del propio colegio porque uno fue el Kostka, a las afueras de Madrid, y los amigos no eran de Madrid y los llevaba. Y en esa casa había un matrimonio de servicio, no era una casa sin atender".