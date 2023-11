Entre los muchos dramas de GH VIP ha destacado la gran discusión que ha tenido lugar entre Belén Ro y Carmen Alcayde, que han sellado su enemistad en directo tras un largo periodo en el que ambas eran amigas íntimas.

Belén Ro subió a la casa de Guadalix donde se encuentra Alcayde para enfrentarse durante el cara a cara del debate. Y ahí han salido muchas rencillas: la segunda tenía que permanecer congelada mientras escuchaba lo que tenían que decirle, ya que con tan solo una palabra perdería 2.000 euros del premio final.

Belén Ro entró en la sala dispuesta a hacer perder dinero a su antigua amiga. Sentada frente a ella, se quitó el antifaz y la reacción de Carmen Alcayde ya puso en guardia a todos. Hay que recordar que, según la propia Belén, "Carmen se sumó a un linchamiento mediático que a mí me estaban haciendo y se inventó cosas de mí solo para contentar a sus jefes, imagino".

Y por eso se tomó cumplida venganza. "Me sorprende que te hayas puesto la peluca de Laura después de la rajada monumental que has tenido desde la semana pasada que pensabas que ya no era favorita. Desde mi punto de vista has utilizado a Laura para integrarte en el equipo naranja y ahora crees que ya no la necesitas. Ahora puedes hablar de ella, traicionarla, venderla y demás", comenzó, resumiendo la labor de su amiga en el concurso.

Tras acusarla de victimizarse y perjudicar a otros concursantes, tocó el turno de reaccionar para Carmen. "Me ha chocado mucho porque le tengo cariño, lo de Michael es su opinión, yo no primé el ‘show’, él decidió, yo no obligué a nadie ir a cenar. Con lo de Laura no tengo esa percepción, nunca ha sido tan dura conmigo como fue el día que nos salvamos. También estoy diciendo que mi mochila está cada vez más cargada de piedras y cada vez me cuesta más reiniciar".

En todo caso, Alcayde, que aguantó el chaparrón y por tanto ganó el reto, aseguró que aguantar los improperios "no ha sido tan complicado porque la verdad que esa opinión me la esperaba de ella, es muy buena colaboradora y se lo lleva todo muy bien aprendido. Cuando a mí me están atacando tampoco soy yo de tirarme a la yugular". La amistad entre ambas parece, de todas maneras, sentenciada.