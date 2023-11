Bárbara Rey sorprendió llamando por teléfono al programa Y ahora Sonsoles, en el que se trataba la entrevista de su hijo Ángel Cristo en la que acusaba a la actriz de haber recibido sobornos del Jefe del Estado y, además, haber sido negligente en su faceta de madre.

La exvedette ha respondido a la posibilidad apuntada por muchos de que ella misma forme parte del escándalo para, más tarde, poder apuntarse una exclusiva. Y lo ha hecho para negarlo de manera tajante: "Mi vida es complicada pero es verdad, montajes ninguno. No sé si mi hijo está influenciado o no, pero no voy a hablar mal de mi hijo, no voy a aprovecharme de lo que diga para vender exclusivas ni limpiar mi imagen ni nada de nada".

Con la periodista Beatriz Cortázar explicando en el programa la situación, Bárbara quiso aclarar que se ha sentido "enormemente sorprendida" por la entrevista de Ángel Cristo, como también lo ha estado su propia hija.

"He podido cometer errores, pero a veces se cometen para que mis hijos salgan adelante", ha dicho sobre algunas de las sangrantes acusaciones de su hijo. A pesar de todo, Bárbara Rey jura que no va a criticar a Ángel Cristo en antena: "Seguirá siendo mi hijo hasta que me vaya de este mundo". Eso sí, ha apuntado que desde la cadena Telecinco está siendo manipulado y que "lo van a destruir".

"Todos sabemos cómo funcionan ahí", dijo Bárbara Rey en el programa de Sonsoles. "Ellos quieren lavar su imagen, pero van por mal camino". La actriz aseguró conocer el medio "y por eso tengo mucho miedo. No puedo hablar más claro, y quien se dé por aludido que lo haga", dijo, criticando duramente a la cadena que asegura que ha utilizado a su hijo.