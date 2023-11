A Miguel Lago el éxito le persigue, y la prueba irrefutable es que cada fin de semana no hay una localidad sin vender en el teatro Alcázar de Madrid de su espectáculo Lago Comedy Club. Esta es su decimoquinta temporada, y ya le han visto más de 30.000 espectadores. El artista reconoce que no puede estar más satisfecho. "Empezamos el 2 de septiembre, y está todo vendido, afortunadamente. En la actualidad hay que sacar las entradas con antelación.

"Lo bueno de Madrid es que cuando acoge a un artista, lo hace suyo para siempre, y después de tanto tiempo me siento muy madrileño. Siempre tuve la obsesión de triunfar en la capital del Reino, y ahora puedo decir que lo he conseguido. El comienzo de mi carrera fue en Barcelona, en el teatro Muntaner. Después de estos años puedo decir que al fin he conseguido que, con este espectáculo, el show soy yo, ya no estoy ceñido a nada, soy yo y lo que me pasa. Hace que el espectáculo, esté vivo y no pare de escribir, que elija las rutinas la misma tarde, repito las mismas rutinas que son las mollares de la noche, pero siempre hay más de media hora que no he hecho en la semana anterior. Mi momento actual es en el que mejor actor soy, como interpreto el texto, y cómo te lo cuento. Soy mejor cómico cuanto más viejo soy!.

Lago cuenta que tiene "42 años y 4 hijos. Me gusta no tener jefe en el teatro, aquí en Antena 3 donde trabajamos juntos en el programa de Y ahora Sonsoles, sñi lo tengo y por supuesto que lo respeto. Te aseguro que soy un buen soldado, pero a quien más respeto sin lugar a duda es al público, es quien da de comer a mi casa. El teatro es mi vida, la televisión entra y sale. Si el público está conmigo es que lo estamos haciendo bien, y el día que me de la espalda, será porque me he equivocado. Me da mucha confianza que, aparte de tener espectadores, también tengo fieles, vienen familias siempre a verme. La ovación del principio cuando piso el escenario es lo más importante, porque el del final, me lo he ido ganando a través de lo que dura la intervención de una hora y media. El primero es el de la emoción, del que ha comprado su ticket, y está esperando a que salgas".

"Estaré hasta el último sábado de Junio. Empecé en septiembre, 42 funciones, el único que está la temporada completa. también tengo que decir que estoy feliz en el programa de Sonsoles porque me ha permitido acercarme a un público que no tenía, y he entendido eso que dicen que la televisión acompaña"