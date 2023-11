Kiko Hernández: "La presidenta Ayuso me robó el 'hijo de fruta'"

La vida de Kiko Hernández ha cambiado mucho desde que Mediaset puso fin a Sálvame tras 14 años en antena. Su carrera como actor de teatro continúa despegando, vive feliz y libre su matrimonio con el amor de su vida Fran Antón y ahora disfruta del éxito de ¡Sálvese quien pueda!, el docurreality de Netflix que cuenta las andanzas de los colaboradores del programa de Telecinco en Miami y próximamente en México.

En una entrevista en el canal El Purgatorio, Kiko ha recordado la etapa en televisión que comenzó participando en la tercera edición de Gran Hermano, un reality donde fue aceptado, sorprendentemente, por su mala educación tras un rifirrafe con la directora de casting. En este sentido, el presentador Carlos Padilla sacó a relucir la expresión "hijo de fruta" que ha puesto de moda estos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que Kiko popularizó en el programa de sobremesa.

"¡Ese era mío! Yo tengo ‘hijo de hospital’ e ‘hijo de fruta’", apuntó Kiko sobre las expresiones que utilizaba en Sálvame para evitar las sanciones durante el horario de protección general en televisión. "Mucho del vocabulario de Sálvame es mío: ‘agua con misterio’ (bebidas alcohólicas) es mío, ‘la cadena triste’ -que ya no es tan triste- (Antena 3) es mío, ‘el chuminero’ (baile popular de Lydia Lozano) se me ocurrió a mí porque le decía a Lydia que siempre bailaba desde el chumino... Me encanta inventar", aseguró. "¿Lo estabas viendo y dijiste ‘la presidenta de Madrid me ha robado’", se interesó Padilla. "Totalmente. La que no ve Sálvame... Enganchadita", bromeó entre risas.

El presentador también quiso saber la opinión de Kiko sobre la deriva de Sálvame después de que Jorge Javier Vázquez dijera en 2020 que era "un programa de rojos y maricones" y tras unas declaraciones de Kiko Matamoros en El País en las que aseguró que "el 90% de los colaboradores del programa son de derechas".

"La verdad es que yo nunca hablaba de política en la publicidad con los compañeros. No sé a quién vota nadie y además me aburre hablar de política. En la televisión hay que dejar libertad. El que quiera ser rojo que sea rojo, el que quiera ser verde que sea verde.... En religión igual. Que cada uno sea libre y que cada uno vote lo que le dé la gana. Lo que hacíamos nosotros era para entretener, no para divulgar política ni convencer a nadie porque eso es un error", confesó, a pesar de que las lecciones de presentadoras como Carlota Corredera fueron clave para la debacle del programa y el rechazo de parte de la audiencia.

"Amistad" con Jorge Javier Vázquez

A pesar de haber trabajado muchos años juntos, Kiko Hernández considera a muchos de sus colegas de programa "compañeros" de trabajo. Entre sus amistades incluye a Kiko Matamoros o Lydia Lozano tras un acercamiento gracias al programa de Netflix. ¿Qué hay de Jorge Javier Vázquez? El presentador dedicó a Kiko una demoledora carta tras su boda con Fran Antón en la que escribió frases como "es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido".

"Eso me lo dijo un par de veces en directo y luego nos echamos a reír. No sé si he sido un perfecto desconocido pero sí he llevado la vida que he querido llevar. He contado lo que quería contar y si el día de mañana nos vuelven a juntar, seguiré actuando igual. Yo de mi vida cuento lo que me da la gana y cuando me da la gana y sobre todo, cuando me sale de los cojones (...) Jorge Javier ha sido un compañero mío durante 20 años", respondió evitando confirmando que no están unidos por una amistad.