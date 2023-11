Pilar Rubio se ausenta de la última celebración familiar de Sergio Ramos

La ausencia de Pilar Rubio en los Grammy Latinos celebrados este mes en Sevilla volvió a disparar los rumores de crisis con Sergio Ramos. El futbolista era el encargado de entregar uno de los galardones en uno de los eventos más grandes e importantes celebrados en la capital andaluza pero en vez de acudir acompañado de su mujer, lo hizo del brazo de su hermana Miriam.

Hay quien ya habla de terceras personas e incluso existen presiones sobre los periodistas que informan al respecto, tal y como desveló hace unos días Marisa Martín Blazquez. "Puedo deciros que estoy recibiendo presiones de por qué he contado esto y que estoy mejor calladita", aseguró la colaboradora en en Así es la vida. Según su versión, el matrimonio se habría puesto "un poco nervioso" con sus informaciones aunque comprende la complicada situación que están atravesando: "Es una cuestión de la que me informan (...) A lo mejor hay alguna demanda", dijo sobre la posibilidad de que se tomen acciones legales.

Mientras la pareja hace oídos sordos ante las informaciones – al menos de cara a la galería – sus publicaciones en Instagram siguen confirmando que no hacen vida juntos como antes. Pilar Rubio no estuvo presente en la celebración del cumpleaños de su suegra Paqui Ramos, una fiesta de la que el futbolista presumió orgulloso con varias fotografías en las que no se incluye a su mujer ni a sus cuatro hijos.

Mientras que en Madrid las cosas iban bien entre ellos, la mudanza a París tras el fichaje de Ramos por el PSG y la nueva estancia en Sevilla, su tierra natal, han supuesto muchos problemas en la convivencia. El entorno del matrimonio no confía en que las cosas entre ellos se arreglen. "No pinta bien. Pilar es una mujer independiente en todos los sentidos, ha cedido y ha intentado adaptarse a muchas aficiones de Sergio, pero al final no encuentra su sitio", aseguran fuentes cercanas al futbolista, mientras no dejan de sonar con fuerza rumores de la existencia de una nueva mujer en la vida de Ramos.