Ana Obregón no podía faltar a la celebración de los 5 años de la firma de belleza La Cabine, de la que es embajadora, y en el transcurso de la presentación contó el motivo por el que no dará las campanadas para dar la bienvenida al 2024. La actriz tiene una vinculación muy especial con la firma de belleza.

"Estoy contenta porque llevo 5 años colaborando con la marca y le tengo un especial cariño. No lo he contado nunca, este contrato me lo hizo, Alex, mi hijo. Estábamos en New Jersey, donde le estaban dando unas sesiones de radioterapia y quimioterapia, y me comentó: ‘Mami, me han escrito de una marca de belleza que se llama La Cabine para que les haga un trabajo de marketing, y también quieren que seas la embajadora. Y así empezó mi colaboración".

"Tengo que reconocer que estoy encantada, aunque mi mejor mascarilla es mi nieta o como la queráis llamar, a mi eso me da igual. En esta etapa de mi vida, realmente como cualquier madre o abuela, sabéis que Anita es mi nieta, pero es mi hija adoptiva, y la cuido yo las 24 horas del día. Es el rayito de alegría que tengo en mi casa, que ya le tengo decorada de Navidad después de muchos años. Todo lo hago por ella" .

Por fortuna, Ana ha recuperado la sonrisa, y la cara se le ilumina cuando habla de su bebé. "Duerme de maravilla, cada 5 horas le doy el biberón. Estoy viviendo una etapa que no pude con Alex, porque no paraba de trabajar, y ahora digo que no a todo. He declinado el tema de las Campanadas porque no me quiero separar de la niña. Es su primer año, me da igual que esté dormidita, es lo lógico, pero quiero estar a su lado mirándola, y eso no me lo quita ni la Puerta del Sol, que lo he hecho durante mil años, lo recuerdo muy bien con Joaquín Prats en 1984 y estamos en el 2023". Así lo contó.

Ana no quiso contar si Alessandro Lequio ha conocido a la pequeña. "No voy a entrar en ese tema que luego hay respuestas, y es mejor así. Al 2024 le pido quedarme como estoy, con mi niña, con salud, y más empatía en el mundo. Cuando yo no esté mi niña tiene mas de 20 primos que la adoran y los que vengan, tengo una familia enorme, y mi hermana Amalia va a ser su madrina, y el padrino un intimo amigo de Alex, y en el bautizo llevará el vestido de cristianar de la familia".