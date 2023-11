Lara Dibildos se ha manifestado de nuevo en torno al caso de su ex Cándido Conde-Pumpido, que sigue ingresado en un psiquiátrico semanas después de la denuncia por agresión sexual de una mujer brasileña en la propia casa del hijo del actual presidente del Tribunal Constitucional.

Las declaraciones de la actriz llegan después de que el programa En boca de Todos desvelase un novedoso giro en el caso con el pasado delictivo de la denunciante Aline, que está en busca y captura en su país por intento de homicidio. En total, la mujer -que retiró posteriormente la denuncia- tiene abiertas 29 causas en Brasil por, entre otros delitos, acosar a su expareja o haber intentado matar a un cliente acuchillándolo en el pecho.

Lara Dibildos ha contado a los reporteros de Europa Press que Cándido Conde-Pumpido "está recuperándose" en la clínica psiquiátrica.

"Ya sabéis que yo desde un primer momento no he hablado aunque he sabido muchas cosas desde el principio, pero ya os dije que yo ya no estaba con él. No tenía ninguna relación con él, digo sentimental, con lo cual no pensé que tuviera que ser yo quien tuviera que hablar y lo sigo pensando" dijo, dejando entrever que sabía desde el principio del carácter conflictivo y delictivo de la brasileña que denunció a su exnovio pero que no era ella la que tenía que pronunciarse sobre este asunto.

"No soy quién para leer más", insistió Lara, que por otro lado sí ha confesado que "está en muy buenas manos tanto con su abogado, con Ricardo Álvarez Osorio, como con los médicos y hasta ahí puedo leer". "Espero que se recupere, claro que sí", dijo.