Carla Vigo cuenta por qué no se habla con Victoria Federica y cómo se lleva con Leonor y Sofía

Carla Vigo, la sobrina más mediática de la reina Letizia, ha concedido una entrevista a Ricky García en su canal de Youtube en la que ha hablado como nunca de su relación con algunos miembros de la familia del Rey. La última vez que habló públicamente fue para justificar su ausencia en la fiesta por el 18º cumpleaños de su prima, la princesa Leonor de Borbón, que reunió a un buen número de amigos y familiares en el Palacio de El Pardo de Madrid. "Tenía una fiesta de Halloween", aseguró, dejando claro que entre sus preferencias actuales no está la familia de su madre, la fallecida Erika Ortiz.

¿Cómo es en realidad su vínculo con la Familia Real? La joven ha hablado abiertamente de sus problemas de salud mental y cómo los ha ido arrastrando a lo largo de su vida, llegando a sufrir bulimia y estar ingresada en el hospital por ello, pero nunca ha pedido ayuda a sus tíos ‘reales’ porque le da "vergüenza": "Entiendo que son gente muy ocupada y que no pueden estar todo el tiempo llamando. Aunque sean mi familia me da vergüenza pedir ayuda". Sin embargo, también aclara que desde Zarzuela están muy pendientes de su situación personal y económica desde hace tres años: "Supongo que se habrán dado cuenta que necesitaba ayuda (...) Imagino que se enterarán por mis abuelos", dijo refiriéndose a Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz.

Para Carla, ir al Palacio de la Zarzuela de niña era "como ir a casa de tu tía" porque doña Letizia hacía todo lo posible por que se mantuviera cercana a Leonor y Sofía. Aunque en la actualidad están más distanciadas porque "la una está en la Academia Militar, la otra está en Gales y no hay mucho tiempo" para pasar juntas, siguen hablando y teniendo contacto a través del teléfono móvil.

Con otros miembros de la familia del Rey como Victoria Federica la relación es más tensa. "Con Victoria tuve un problema que tampoco fue importante, solo un roce. "Ella estaba saliendo con un torero [se refiere a Gonzalo Caballero aunque no recuerda el nombre]. Yo hablaba con él porque me caía bien y una vez le puse un comentario ‘me pareces demasiado listo para ser torero’. Victoria, con lo que le gustan los toros, se cabreó un montón y me dejó de hablar. Desde entonces no me habla", reconoció. En cuanto a Froilán, tampoco tiene relación porque "me parece una persona demasiado inmadura"

Carla reconoce que ha recibido muchas ofertas para hablar en televisión, la más alta de 60.000 euros, pero las ha rechazado todas. "No solo por la repercusión que puede tener a nivel mediático sino por la repercusión que puede tener a nivel familiar. Si quieres tener una relación buena con la familia, hay cosas que no hay que hacer. Es el caso de Blanca de Borbón, que ha hablado de un montón de cosas y no la quieren", asegura sobre la prima del rey Juan Carlos, dejando claro las líneas rojas que ella misma se pone para proteger a su familia.