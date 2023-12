Malú ha pasado por el programa de Risto Mejide, Viajando con Chester, y allí ha dejado pistas de esa vida privada que la cantante suele guardar con tanto celo. El gran tema a ese respecto es su ruptura con Albert Rivera tras cuatro años de relación y la llegada de su primera hija, la pequeña Lucía.

Malú habló largo y tendido de su depresión posparto y de cómo "la llegada de un hijo separa mucho. Si las dos personas no están en el mismo sitio, se crea un mundo", dijo sin ambages.

"Cuando estas en la fase en la que lo más importante es esa personita, todo lo demás da un poco igual", dijo, dando todavía más pistas de lo que pudo ocurrir con el expolítico. "Todo lo que vaya a ir en contra de ella, de su bienestar y su salud mental, no va a pasar. No doy ni el más mínimo pie par que eso pase", dijo sobre su situación de pareja cuando llegó Lucía.

Es cierto, no obstante, que nunca llegará a romper del todo con el padre de su hija, porque "esa niña vino porque los dos queríamos que viniera" y "nació del amor".

Preguntada si, a la manera de Shakira, ha contado todo en su canción "Ausente", Malú no lo niega en absoluto. "He vuelto a hacer lo mismo que he hecho durante toda mi vida: contar una historia de dolor y real. Una tarde de soltar todo lo que llevas dentro y de lágrimas. Una realidad, un dolor. Eso es lo que he hecho. No he hecho nada más que contar cómo yo me sentía

Malú fue igualmente sincera a la hora de relatar los sinsabores del parto: "Tuve parto natural, de 12 horas. La niña dio muchos sustos porque se encajaba. Me bajaron a quirófano para hacer cesárea, pero al final fue natural. Fue duro, agotador. Se me reventaron las venas de mi cara, de mi cuerpo".

"Se habla muy poco de la parte hormonal, emocional de después de parir de una mujer. No sé si era depresión, pero yo estaba en otro sitio", dijo con sinceridad, refiriéndose a esta depresión como "tabú". "Amaba a mí bebé, pero había una desconexión entre mi cuerpo, mi bebé y yo misma. De repente te ponen un bebé en brazos y no sabes qué hacer".