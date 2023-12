Tamara Falcó acudió como cada jueves a El Hormiguero y allí abordó la sorprendente operación realizada por su hermano Enrique Iglesias, que ha vendido parte de sus creaciones musicales por la cantidad de cien millones de dólares.

Tamara, sin embargo, ha aclarado algunos flecos de esta venta, en la que se ha llegado a sugerir erróneamente que Enrique Iglesias se retiraba de la música. "Va a sacar disco en febrero, así que no, no se retira como han dicho", ha sentenciado, reiterando que su hermano no se retira en absoluto de la música.

El trato, además, no se extiende a todas sus canciones. "Todo no, parte de él, me ha dicho él", explicó Tamara en el programa de Pablo Motos, reiterando que no se retira de los escenarios ni de la música.

El acuerdo con la empresa Influence Media Partners ha gozado, no obstante, de relevancia mundial. "Además de gestionar los derechos de su discografía a lo largo de toda su carrera profesional", el acuerdo "también incluye los derechos de imagen del cantante", expone el comunicado publicado al respecto.

La marquesa de Griñón bromeó con el asunto asegurando que sí espera beneficiarse de alguna manera de esa venta. "Menudas Navidades nos vamos ha pegar", dijo con su habitual sentido del humor.