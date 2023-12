La intensa vida de Itziar Castro: su triunfo pese a todo y la enfermedad crónica que padecía

A sus cuarenta y seis años ha fallecido en Barcelona la popular actriz barcelonesa Itziar Castro. Físicamente recordada por su abundante peso (ciento treinta kilos) pero sin detrimento de su gran talento interpretativo, sobre todo en comedias, donde resaltaba su gracia y su talento de actriz, sin importarle nunca lo que dijeran por su aspecto.. En Vis a vis, que fue una de las series que le otorgaron mayor notoriedad, interpretó el personaje de Goya Fernández, en el ambiente de un drama carcelario.

Aunque llevaba con entereza su propio drama por la obesidad que padecía, no pudo ignorar lo que algunos asiduos de las redes sociales se entrometían con ella sin respeto alguno: "Me llaman gorda, me insultan por ser feminista, lesbiana, diferente…" Eran los llamados "gordofóbicos", que se manifiestan por su desprecio hacia los que han ganado más peso de lo normal. Le descubrieron el mal que padecía: lipedema. Consiste en la acumulación de grasa en los tejidos, que también puede sucederle a personas sin excesivo peso. Una enfermedad degenerativa, de carácter crónico.

Itziar Castro era una mujer valiente, consciente de cómo debía sobrellevar cuanto afectaba a su cuerpo, de ahí que estuviera dispuesta a operarse: "No es por estética, es por mi salud". Pero ese momento no le llegó, quizás por retrasarlo, dado que no dejaba de trabajar. Con humor, declaraba: "No hay muchos papeles para mí, pero los que hago son entre otras cosas porque no tengo competencia para que nadie me los quite".

Intervino en películas como Las brujas de Zugarramundi, Campeones, Pieles (donde fue nominada en 2017 al Goya a la mejor actriz revelación), Blancanieves… Y en series como Paquita Salas, y en Por H o por B, en el personaje de "Choni". Apareció en funciones teatrales, en comedias musicales, presentadora de eventos publicitarios, y hasta videos, uno de ellos protagonizado por Sebastián Yatra, con su éxito Melancólicos anónimos.

Si todos esos trabajos le proporcionaron popularidad y un medio para ganarse la vida, también tuvo un contratiempo en una de las ediciones de Operación Triunfo, donde la contrataron para ejercer de profesora de interpretación. Por razones que no comprendió, le rescindieron el contrato y su puesto lo ocuparon sus amigos Los Javis.

Itziar Castro | Archivo

Allí donde estuviera se ganaba en seguida la amistad de sus colegas. No solo era muy divertida, también generosa. Activista intensa del movimiento LGTBI y defensora de causas sociales, para apoyar a los más necesitados. Esa forma de comportarse, al margen de su talento artístico, ha supuesto que, al conocerse su muerte, haya surgido una legión de amigos y seguidores suyos reconociendo cómo era siempre solidaria con causas que siempre le importaban, si a su alrededor se enteraba de alguna injusticia. Es como la han defendido, añadiendo a su personalidad de qué manera bordaba todos los personajes que le caían en suerte. Consciente de que podía servir al público para reírse por su condición física. No tenía complejos, era evidente.

Se encontraba en un hotel de Lloret de mar (Gerona) para tomar parte en un festival navideño del próximo día 17 de diciembre, ensayando en una piscina del club de natación Kallípolis, cuando repentinamente se sintió mal. Falleció sin que en principio se aclararan las causas del fallecimiento, hasta que puedan revelarse tras la preceptiva autopsia. Lo más probable es que fuera consecuencia de un fallo cardíaco.