En medio de toda la polémica generada por acusaciones de Ángel Cristo Jr en televisión, Sofía Cristo continúa siendo el mayor apoyo de su madre, Bárbara Rey. Desde las primeras imágenes, madre e hija no se han separado y han demostrado mantener una increíble relación que puede contra toda adversidad.

Ángel, quien ha afirmado que su propia familia busca desacreditarlo, ha generado gran expectación con sus polémicas declaraciones. El hijo de la actriz reconoció a su paso por el plató de De Viernes, en Telecinco, que necesita aportaciones económicas tras un doloroso divorcio y la lucha por la custodia de su hijo, llegando incluso a pedir perdón al rey Juan Carlos por las presuntas grabaciones y el escándalo generado estas últimas semanas.

Mientras, la unión entre madre e hija se refuerza una vez más, y es que tras las últimas palabras de su hermano en televisión, Sofía ha asegurado al equipo de Europa Press que las desconoce por completo: "No hemos visto nada y no nos interesa". La hija de la actriz ha recalcado que sigue al lado de su madre pase lo que pase: "Yo sigo con mi madre, apoyándola en todo. En todo y cuidándola, que es lo que se merece".

Aunque en estos momentos se dice -así lo contó Aurelio Manzano en Fiesta- que la vedette opina que "su hijo ha muerto para ella", Sofía ha preferido ni confirmar ni desmentir dicha información por ahora: "Yo no voy a contestar nada, ya lo sabéis". Lo que sí que confesaba es que Bárbara no atraviesa un buen momento: "Pues imaginaos, imaginaos. Pero yo no tengo nada que decir, chicos".

Finalmente, la hija de Ángel Cristo prefiere no decir nada sobre las declaraciones en las que su hermano le tiende una mano y asegura que no tiene ningún problema con ella, por lo que parece que la DJ no tiene en mente perdonar el daño que le está ocasionando tanto a su madre como a ella.

Por su parte, su madre Bárbara Rey ha evitado pronunciarse en exceso y de manera directa, optando por el silencio frente a las preguntas del equipo de Europa Press. Con un simple "muchas gracias" y "buenas noches", la actriz cerró rápidamente la puerta del taxi en el que se disponía a partir junto a Sofía.

Asegurando que su hijo ha "muerto" para ella, Manzano confirmó en Fiesta que Bárbara Rey no descarta ir a los tribunales. "Va a demandar a todas las personas que hayan utilizado la palabra chantaje como un hecho, porque habrá que probar delante de un juzgado que hizo chantajes. Y cuidado que no demande también a su hijo", contó el colaborador tras hablar con la actriz.