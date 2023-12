Sofía Cristo y Bárbara Rey tomarán medidas legales contra Ángel Cristo Jr.

Bárbara Rey y Sofía Cristo han decidido emprender medidas legales contra Ángel Cristo Jr. tras su entrevista de la semana pasada en el programa De Viernes (Telecinco). Así lo ha anunciado este lunes Sofía en Espejo Público, espacio en el que colabora: "Vamos a tomar medidas legales, y como buena hija que soy me voy a encargar de que mi madre llegué hasta el final". A pesar de que no vieron la entrevista en directo y prefirieron hacer un plan por Madrid, ambas han tomado la decisión de defender el honor de Bárbara.

Sofía no está dispuesta a dejar pasar "las calumnias y las barbaridades" que dijo su hermano sobre ella y su madre, además de algunos de los tertulianos del programa de Telecinco. "Vamos a tomar acciones legales contra todas las personas a todo el que haya injuriado y afirmado determinadas cosas que no son ciertas y que no se pueden demostrar", dijo este 11 de diciembre. La colaboradora asegura que su madre "ha sufrido un bajón muy grave" por culpa de Ángel y no piensa perdonarle.

Bárbara Rey ha evitado pronunciarse en exceso y de manera directa, optando por el silencio frente a las preguntas de los periodistas. Con un simple "muchas gracias" y "buenas noches", la actriz cerró rápidamente la puerta del taxi en el que se disponía a partir junto a Sofía en su última aparición.

Asegurando que su hijo ha "muerto" para ella, Manzano adelantó en Fiesta que Bárbara Rey no descarta ir a los tribunales. "Va a demandar a todas las personas que hayan utilizado la palabra chantaje como un hecho, porque habrá que probar delante de un juzgado que hizo chantajes. Y cuidado que no demande también a su hijo", contó el colaborador tras hablar con la actriz.