Carmen Borrego responde a la faena más mezquina de Bárbara Rey y Edmundo Arrocet

Sin duda alguna, Carmen Borrego no ha pasado por su mejor año. La colaboradora de televisión perdió a su madre, María Teresa Campos, y a pesar de que las navidades cada vez están más cerca, no van a ser unas fechas muy especiales para las hermanas Campos.

Ahora le toca lidiar con la bochornosa intervención de Ángel Cristo Jr en De Viernes, acusando a su madre Bárbara Rey de cohecho y, en el caso de la familia Campos "hizo un montaje con Bigote Arrocet para fastidiar a María Teresa".

Se refiere Ángel a las imágenes de la vedette con el cómico chileno hace pocos años en los que se sugería que mantenían una relación sentimental tras la entonces reciente ruptura de él con María Teresa.

Este lunes Carmen Borrego ha reaccionado a estas palabras en el programa de Así es la vida, donde ha afirmado que "siendo Bigote la expareja de su madre iba a tener más boom", pero finalmente este acercamiento terminó en un encaprichamiento por parte de Bárbara Rey, que le llegó a confesar "que se ilusionó con Edmundo".

La relación que mantuvieron la vedette y la presentadora nunca fue muy estable: "Han tenido una relación de amor odio, ahora nos queremos, ahora no", dijo Carmen profundizando en esa traición por parte de Bárbara Rey.

A pesar de ello la polémica la colaboradora televisiva no le guarda ningún rencor a Bárbara, es más, la guerra familiar que Ángel Cristo Jr ha desatado no le parece justa. "él tampoco se lo ha hecho pasar bien a su familia. Y lo sabe (...). Habla de lo que los demás hacían, no le oigo hablar de lo que hacía él, me gustaría oírlo".

Borrego lleva ya semanas lidiando con polémicas tras la muerte de su madre, muchas perpetradas por el propio Edmundo Arrocet, que sigue tratando de explotar su relación extinta incluso tras el fallecimiento de la periodista. "Me da igual, que siga hablando y siga diciendo lo que quiera. Ya he dicho por activa y por pasiva que ese señor no está en nuestra vida hace mucho tiempo y sigue sin estar".