Los mensajes que Íñigo Onieva enviaba a Carolina Moura estando con Tamara Falcó

Vuelven las polémicas amorosas de Íñigo Onieva, felizmente casado con Tamara Falcó desde el pasado verano tras unos meses de crisis por sus infidelidades. La faceta de donjuán del empresario es de sobra conocida y los testimonios de mujeres que recibían sus mensajes mientras salía con Tamara son incontables. El último, el de la influencer Carolina Moura, a la que Íñigo escribía a través de las redes sociales constantemente.

Ella misma lo ha desvelado en el programa de Youtube La influencia Show tras la pregunta del colaborador Nacho Pla. "¿Íñigo Onieva te tiraba la caña mientras estaba con Tamara Falcó?" a lo que ella contestó tajante: "Sí, pero yo no lo sabía". "No sabía quién era. Simplemente era un tío que me había escrito y me había felicitado varias veces el cumpleaños", desveló entre risas.

Carolina, tiktoker y participante en La isla de las tentaciones, se enteró de quién era Íñigo gracias a su madre. "Es muy cotilla, Sálvame Deluxe máxima. Empezamos a hablar y me preguntó si sabía quién era Tamara. Los busqué por cotillear porque no sabía ni quién era Tamara, imagínate. El tío me había escrito un montón de veces", contó, aunque nunca le llegó a contestar. "Él me hablaba y hablaba, pero lo hacía él solo".

Las polémicas de Íñigo quedaron atrás el día que Tamara decidió perdonarle y seguir adelante con su boda. La pareja ultima los detalles de su mudanza a la vivienda que la hija de Isabel Preysler adquirió en 2020 en el residencial The Collection by Kronos Homes, un ático de 190 m2 lleno de luz y diseñado por la interiorista Beatriz Silveira.

Tamara e Íñigo ya han comenzado a trasladar sus pertenencias a esta lujosa propiedad de nueva creación situada cerca de la casa familiar de Puerta del Hierro, solo separada por la la M-30. The Collection es un residencial diseñado por Joaquín Torres y Rafael Llamazares, arquitectos del estudio A-Cero, y su emplazamiento le permite disfrutar del pulmón verde que forman el Monte de El Pardo, la Dehesa de la Villa y la Casa de Campo, aun auténtico lujo dentro de la capital.