Juan del Val en esRadio: "Lo que van a hacer Juan Ortega y Carmen Otte lo saben ellos dos"

Juan del Val acudió a la crónica rosa de Es la mañana de Federico para hablar de su libro Bocabesada, pero junto a Isabel González, Alaska y Emilia Landaluce. Y es que el escritor y periodista es amigo íntimo del torero Juan Ortega, de absoluta actualidad tras dejar plantada en el altar a su novia Carmen Otte hace doce días.

Semanas en las que ninguno de los dos ha dado explicación alguna, estando incluso en paradero desconocido para la prensa. Para la prensa, pero no para Juan del Val, que tratando de respetar la decisión de Ortega, defendió a su amigo como "un hombre íntegro y poco frívolo, y reflexivo. Él tomó una decisión muy a ultima hora, es indiscutible, pero lo que no quería hacer que era casarse".

Juan del Val, que de hecho estaba invitado a la boda, asegura tener "motivos para defenderlo por cómo es él. La decisión es discutible por el momento en que la toma. Yo no soy religioso la opción que hubiera tomado seria tirar parlante y luego ya", dijo, aportando un nuevo punto de vista del suceso, y subrayando que "para Juan y personas religiosas es importante de cara a tus creencias".

Lo cierto, en todo caso, es que "se ha hecho una bola. Vosotros tenéis más experiencia en crónica rosa; todo pasa y esto también va a pasar. Pero está tardando en pasar y está teniendo un interés totalmente desmedido", consideró, reconociendo que quizá alimentada por el silencio de los novios.

Ahora la duda es si, como señalan algunas fuentes, la pareja está dispuesta a reconciliarse, cuando no a casarse. "Yo tengo trato con él y he estado con Juan. Se ha publicado que han vuelto, y se está llenando espacio pero hay poca información", señaló, sin confirmar ni desmentir ese presunto acercamiento. "Se está especulando. Insisto en que creo que independientemente de los plazos, difíciles de entender, él es una persona consecuente", señaló como única pista. "Yo no sé si hay vuelta atrás. No tengo ni idea de lo que van a hacer. Lo saben ellos dos, lo que se han dicho y habrán dicho". En suma, sobre el gran debate de si han vuelto Carmen Otte y Juan Ortega, Juan del Val se negó a apostar: "No tengo la más mínima idea".

Jiménez Losantos apostó en esRadio por la hipótesis del acercamiento entre ambos amantes, citando el precedente célebre de Tamara Falcó, Íñigo Onieva y su separación y posterior reconciliación y boda, pero también el de Curro Romero, que también plantó a la novia poco antes de la boda para más tarde recuperar la idea del matrimonio. "Lo barrunto para Navidad, porque llega la Nochebuena y se echa en falta al que no está". Juan del Val consideró, en todo caso, lo siguiente: "Yo creo que son cosas y casos distintos", zanjó el colaborador de El Hormiguero.

¿Y cuándo se producirá la reaparición de la pareja? Al menos en el caso de él, y "ahora mismo está pendiente de la temporada. Está mirando las corridas, la contratación en Madrid, en Valdemorillo que ya está…. Eso es lo que es él, su profesión". Decisiones, por tanto, estrictamente profesionales. Respecto a lo demás, a Juan del Val no le parecería mal que hablara, "pero aparte de eso no tienen por qué dar ninguna explicación. Otra cosa es que se quieran explicar".