Nuevo varapalo para Marta Riesco: aplazado su juicio contra Ana Rosa

Marta Riesco se enfrentaba hoy a la cita judicial más importante de su carrera profesional. La reportera de televisión demandó a la productora Unicorn Content, encabezada por Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos, por despido improcedente tras haber encadenado sanciones disciplinarias en El programa de Ana Rosa por su "comportamiento", ser relegada de los directos del programa Fiesta y encadenar varias bajas médicas.

El juicio debía celebrarse este miércoles 13 de diciembre, tal y como adelantó Libertad Digital, pero la propia Marta ha desvelado que ha sido aplazado. La periodista viajó el pasado fin de semana a Galicia para ultimar los detalles de la vista con sus abogados pero el juez ha decidido aplazarla a febrero de 2024.

Se trataba de una fecha importante para Marta, un día que llevaba "mucho tiempo esperando". "Han sido nueve meses complicados donde mi único objetivo ha sido mantenerme fuerte y leal a mí misma. Creo que lo he conseguido", reflexionaba la noche anterior en su perfil de Instagram. "No concibo la vida de otra manera que no sea luchando por la verdad y la justicia. Aunque el precio a pagar haya sido y siga siendo muy alto", escribía para después darle las gracias a sus seguidores por el apoyo recibido en un año difícil.

"No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social (...) Quiero agradecer a tantos compañeros y compañeras de trabajo en Unicorn Content y Mediaset los buenos ratos que hemos pasado juntos en los últimos años. Algunos de ellos ya me han expresado su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer", confesó entonces para anunciar que tomaría medidas legales contra la productora.