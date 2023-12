Ana Rosa Quintana ha respondido desde su programa en Telecinco, TardeAR, a las agresivas palabras de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en la tribuna del Congreso.

El miércoles, Nogueras dijo, citando a Ana Rosa Quintana para que se diera por aludida, que había que poner "nombres ya apellidos" a los responsables de los medios de comunicación que han contribuido a lo que ella califica como "estafa", una "macrooperación contra el independentismo y Cataluña".

Muy contundente, Ana Rosa ha asegurado tajante que "a mí, la verdad me la sopla. Me da igual lo que diga esta señora, me da lo mismo porque es una señora que hace de portavoz de su jefe, un señor todavía delincuente aunque luego le amnistiarán, pero todavía es delincuente", dijo, en referencia al prófugo Carles Puigdemont, convertido ahora en socio clave del presidente Sánchez.

Alguien que -recordó- "huyó en un maletero", comparándolo con "Junqueras, que por lo menos tuvo la dignidad de quedarse y estar con los suyos" tras el Golpe de Estado independentista.

En suma: "Me da absolutamente lo mismo, pero me preocupan los cómplices, que esté allí diciendo esto y haya un Gobierno entero y muchísimos diputados, y todos callados y en silencio. Eso me preocupa realmente. Si ya lo dijo Rufián: las siete monedas de plata", dijo, en referencia a la traición de los diputados socialistas y el señalamiento de periodistas realizado por Nogueras.