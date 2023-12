Bertín Osborne reaparece hablando de su vida "disipada" y revelando su verdadero amor

Con Gabriela Guillén saliendo de cuentas y el parto cada vez más cerca, Bertín Osborne ha reaparecido en un podcast de El Capote para hablar, pero sobre su vida profesional. El cantante está lanzando su nuevo disco, "Rancheras", y además ha presumido de los datos de ventas de una de sus iniciativas de imagen.

Bertín se refirió en el podcast a su colonia Silencio, que es la más vendida en toda España, y de la que desea que huela a aromas del campo como tomillo o romero. Tan bienhumorado como siempre, donde sí se ha extendido es en su amor por Kike, uno de sus hijos con Fabiola Martínez. "Un hijo te cambia la vida, y si encima es vulnerable, con carencias, no es que te cambie la vida, es que te la pone en su sitio. Eso es lo que pasa a cualquier familia que tenga un hijo así".

Bertín ha reconocido a raíz de ello que "siempre he sido de vida disipada. A ver cuál es el coche más bonito para comprar, un piso…". No obstante, la llegada de un hijo hace que te "mires al espejo y digas ¿dónde vas? Cambió radicalmente mi vida".

Mientras Gabriela vierte veladas declaraciones de rechazo hacia Bertín, del que asegura que se ha desentendido de su hijo, Bertín asegura en el podcast estar enamorado, pero de España: "Conozco más de medio mundo y este país es irrepetible. Nos lo estamos cargando. Es irrepetible por su historia, por su gastronomía, manera de vivir… Somos distintos".

El cantante consideró igualmente que la gente buena no habla para ofender a nadie, defendiendo su silencio ante las acusaciones de su ex. Prefirió, en su lugar, mostrar admiración hacia su otra ex, Fabiola, asegurando que le gustan las "personas que trabajan de sol a sol y son madres con hijos de niños con lesión cerebral, empezando por Fabiola".