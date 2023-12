Marta Robles desvela que le han extirpado dos tumores: "Este año no ha sido el mejor de mi vida"

Marta Robles ha compartido con sus más de 32.000 seguidores de Instagram los problemas de salud que ha sufrido en los últimos meses y de los que nunca había hablado públicamente. En una red social donde los usuarios acostumbran a mostrar la cara amable de la vida, la periodista ha optado por "contar eso que nadie cuenta en Instagram: la verdad".

La escritora, consciente de que no mantenía su perfil muy activo, ha confirmado que no se encontraba bien: Este año no ha sido el mejor de mi vida. He tenido la buena noticia de que me han quitado dos tumores benignos. Estoy enormemente contenta", explica en un vídeo. "También estoy desestigmatizada, porque es curioso cuando la palabra cáncer planea sobre nosotros, algunos se lo toman de manera diferente, con pena, con angustia, y con una sensación extraña de que las penas contagian".

Robles confiesa que este año le ha "regalado toda suerte de ese tipo de imprevistos, hasta dejarme muy tocada". "Me ha obligado a reflexionar. Soy afortunada, porque voy a llegar al esperado final del 2023, que me las ha hecho pasar canutas, habiendo ganado la partida. Es decir, con todos los míos y yo misma sanos, reseteados, con el contador a cero y dispuestos a disfrutar de la vida (más que a hacer creer que disfrutamos de ella)", reflexiona.

En su mensaje, Robles denuncia que "todo es felicidad, y todos somos los más guapos y usamos filtros", pero que "deberíamos de empezar a enseñar la realidad". "Yo soy ni tan dura ni tan fuerte ni nada, todo lo contrario. Todos buscamos la aprobación de los demás y enseñamos nuestra mejor pose para que nos quieran. Eso está muy bien pero no a costa de nosotros mismos", sentencia.