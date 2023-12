Rod Stewart arrasa en Madrid con un concierto espectacular

La estrella británica Rod Stewart tiene, a pesar de tener 78 años, una vitalidad envidiable, y lo dio todo en el concierto ofrecido en el Christmas by Starlite de Ifema, con una duración de dos horas.

Stewart hizo un buen repaso a sus grandes éxitos como "Maggie May", "You are In My Heart" O "Forever Young", entre otros. Como era de esperar lució sus chaquetas de cebra y leopardo. Estuvo arropado por un coro de cinco mujeres vocalistas impresionantes, sin olvidar a la orquesta, violines, arpa, saxos, guitarras, batería, bajos. No faltó de nada.

Hubo bailes celtas, y el público que llenó a rebosar la sala, estuvo volcado con el cantante desde el primer momento que pisó el escenario. Una gran convocatoria, aparte de una cita gastronómica insuperable, con 3 estrellas Michelín, donde se pudo ver a Victoria Federica, Lidia Bosch, Mariló Montero, Juan Peña (acompañado por Sonia González, su mujer), Elsa Anka, Cayetana Guillén-Cuervo, Jaime Martínez- Bordiú, Julio José Iglesias...

El último en llegar el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que llegó acompañado por Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y la que fuera ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Todos recibidos por la presidenta de Starlite, Sandra García San-Juan. Una noche mágica.

Durante estos días de Navidad habrá unos conciertos de primeras figuras, como Sting, Ricky Martin, Sebastián Yatra, Lola Índigo entre otros.