Harry de Inglaterra vence a la prensa amarillista por hackear su teléfono

El grupo Mirror deberá pagar al príncipe Harry de Inglaterra 140.600 libras (unos 164.000 euros) en concepto de indemnizaciones por obtener ilegalmente información sobre su persona, según ha dictaminado este viernes un tribunal. El magistrado encargado de los procedimientos, Timothy Fancourt, ha concluido que los periódicos del grupo, con el Daily Mirror a la cabeza, llevaron a cabo "prácticas muy extendidas" de pirateo telefónico entre 2006 y 2011. En su dictamen, el magistrado también indica que el teléfono del duque de Sussex "probablemente fue intervenido hasta cierto punto" por el grupo.

El príncipe Enrique llegó a comparecer como testigo en el juicio -el primer miembro de la familia real británica que se sienta en un estrado en 130 años- donde denunció que el Daily Mirror, el Sunday Mirror y la revista People publicaron durante esos años decenas de artículos sobre su vida privada y su carrera militar usando medios ilegales para obtener la información.

El representante del príncipe Harry, David Sherborne, ha aplaudido el dictamen desde las escaleras de la sede del Tribunal Superior de Londres sobre un caso que "va más allá del pirateo y aborda una práctica sistémica de comportamiento aberrante e ilegal, continuado con encubrimientos y destrucción de pruebas". Sherborne acusa directamente a destacadas personalidades de la comunicación como Piers Morgan, antiguo editor del Mirror, quien "estaba claramente al tanto o bien estaba involucrado en estas actividades ilegales".

A título personal, el hijo de Carlos III ha manifestado que en los últimos años ha aprendido que "la paciencia es una virtud frente a este periodismo de vendettas". "El dictamen de hoy me reafirma y me reivindica. Me han dicho que matar dragones acaba quemándote pero, dada la victoria de hoy, y la importancia de hacer lo necesario en favor de una prensa libre y honesta, me parece un precio que vale la pena pagar", ha añadido Harry.

En un comunicado publicado inmediatamente después de la declaración del veredicto, el grupo Mirror "da la bienvenida a un dictamen que proporciona la claridad necesaria para pasar página sobre unos incidentes que ocurrieron hace muchos años". "Nos disculpamos sin excusas ante cualquier agravio histórico que haya tenido lugar y pagaremos la compensación apropiada", ha asegurado el grupo en su nota, recogida por e.