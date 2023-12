Tras la muerte de Carlos Marín, artista de Il Divo, se abrió una cruenta guerra de su mujer Geraldine Larrosa contra la familia del cantante. La también intérprete ha vuelto a contestar con dureza a las palabras de las hermanas de Carlos, que la acusan de tratar de acaparar su legado y acosarlas.

La cantante de Innocence ha asegurado en su reaparición ante las cámaras que ella solo reclama el piso que ambos tenían en común, que es ni más ni menos que lo que está en el testamento. "Ellas siguen diciendo cosas feas sobre mí, me parece que no procede, pero bueno, creo que ellas el duelo lo llevan con rabia".

Tal y como recoge Europa Press, lo que pide -y asegura tenerlo todo "bien cogido "- es "mi piso y ya está. Yo nunca he exigido que ellas paguen como van diciendo por ahí, es mentira, mentira podrida". La mujer de Carlos, que falleció de coronavirus en diciembre de 2021, explica que "hay un seguro universal y se tiene que pagar con ese seguro y punto".

Dice Geraldine, que cortó con el cantante en 2009 solo para retomar su relación poco antes de su muerte, que "si tiene que ser un legado, se tiene que entregar", en referencia al proceso de la herencia, un piso valorado en 700.000 euros sobre el que pesa una hipoteca de 300.000.

Ella, mientras, sigue lamentando la pérdida de su pareja. Estoy contenta porque estoy trabajando, pero feliz no estoy. Es un momento muy triste porque tengo mis crisis. Todavía hoy no me lo creo, esto es muy duro".

El conflicto se debe a que la cantante pretende que la madre de su marido se encargue de liquidar esa hipoteca y recibir la propiedad libre de cargas. Una guerra que sigue abierta y que lo seguirá estando, a tenor de la escala del desacuerdo: la familia del cantante de Il Divo llegó incluso a solicitar una orden e alejamiento contra Geraldine.