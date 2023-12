La imagen de normalidad de Pilar Rubio y Sergio Ramos que no convence: "No se lo cree nadie"

Pilar Rubio estrena este martes en TVE el nuevo concurso Make Up Stars en el que ocho aspirantes mostrarán todo su talento a golpe de purpurina, sombras y colorete, para conseguir ser el mejor profesional del maquillaje. Horas antes del aterrizaje del nuevo talent show, la presentadora ha mostrado su mejor sonrisa junto a sus compañeros David Molina y Camila Redondo tras atajar los rumores de crisis con Sergio Ramos con un vídeo familiar poniendo el árbol de Navidad junto a sus hijos.

La colaboradora de televisión quiere mostrar así una imagen de normalidad antes de celebrar las fiestas navideñas, aunque hay quien pone en duda que la pareja sea tan feliz como intentan hacer ver. Es el caso del periodista Saúl Ortiz, que opina que se trata de "una patraña". "No dice nada, no se lo cree nadie y tampoco sabemos si es de este año", destacó el reportero, que mandó un mensaje a la pareja. "No subáis vídeos de mamarracho y contestad a los periodistas y se acabó".

A quién sí contestó la presentadora fue a las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa. "La vimos muy sobrepasada. No sabía cómo reaccionar, qué desmentir, qué explicar. Tampoco es tan difícil...", explicó Fa hace unos días en Espejo Público. Por su parte, Vázquez recalcó que fue una "conversación muy natural" con Pilar: "En algún momento la vimos llegar a emocionarse. No debe ser un momento fácil, pese a que ella le quitaba importancia".

"Ella nos aseguró que no leía nada que tuviese que ver con noticias que surgían sobre su vida privada ni la de Sergio, no quería saber absolutamente nada de lo que salía en los programas de televisión sobre su vida; pero hay personas, como su madre, que cuando salía una noticia alrededor de ella, la llamaba y le decía: 'Oye, Pilar, cómo estás en casa, ¿pasa algo? No me has dicho que te vas a separar'", señaló Lorena Vázquez.

A pesar de todo, Pilar Rubio está centrada en el trabajo como presentadora que tantos éxitos le ha traído a lo largo de su carrera. A lo largo de seis episodios, Make Up Stars aspira a descubrir a los talentos que se convertirán en referentes del maquillaje y la belleza, mostrando el maquillaje como forma de expresión artística y siempre potenciando el talento de los participantes.