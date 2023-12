Ana Obregón, tajante: "Me entristece la ausencia de Lequio en el bautizo, es un desprecio a nuestro hijo"

Ana Obregón copa dos de las tres portadas de la semana, aunque la que se lleva la exclusiva (con cheque bancario) es Hola. Es por una buena causa: el dinero generado irá destinado a la lucha contra el cáncer.

"Ana nos invita al bautizo de su hija", leemos en el titular, al que acompaña una foto a toda página de la madre-abuela con su hija-nieta. Obregón vestida de rosa, la niña, preciosa, con un traje de cristianar blanco que ya lució su padre en su bautizo y que no pertenece a ningún antepasado suyo de la familia Borbón.

"He tirado la casa por la ventana, me he vuelto loca, todo está espectacular. Llevaba tres años sin celebrar la Navidad". Sin embargo en páginas interiores apenas vemos imágenes de su vivienda decorada con motivo de las fiestas. Se echa de menos alguna foto del convite, sólo hay una del grupo de invitados y otra en la que posa con su representante, Susana Uribarri, y su íntimo amigo Ra.

Además de los detalles de la celebración, una merienda (porque la niña tiene sus horarios), interesan las explicaciones que da Obregón sobre el proceso de adopción de Ana Sandra: "Aquí la gente está muy desinformada. No ha habido ningún problema para traerla a España. Ella es americana, está empadronada, y dentro de dos años será más española que yo".

Ana rechaza ahora la posibilidad de que la niña tenga más hermanos e insiste en que Alessandro Lequio es su abuelo. "No es que estuviera invitado, es que es su abuelo y me hubiera encantado que hubiera estado aquí. Les he escrito a los dos, a María y a él. Me entristece mucho por Aless, lo veo como un desprecio hacia él. Pero cada persona es como es. Al principio me dolía, ahora ya no".

Íñigo Onieva podría tener trabajo

Cuenta Semana en exclusiva que el flamante marido de Tamara Falcó podría estar inmerso en un nuevo proyecto profesional: la reapertura del restaurante Dspeak del chef Diego Guerrero, que posee en su haber dos Estrellas Michelín.

Se trata de un establecimiento ubicado en el centro de Madrid que vuelve a vincular a Íñigo Onieva con el grupo empresarial Mabel Capital, propiedad de Rafa Nadal o Cristiano Ronaldo, entre otros, y del que forman parte los restaurantes Tatel y Totó, para los que ya trabajó Íñigo durante su soltería.

Mabel Capital habría adquirido ahora Dspeak para que Íñigo se encargase de aportar "un aire más moderno" al establecimiento. En las fotos vemos al empresario (o lo que sea) tras una visita de obra.

Bertín hablará cuando pase el huracán Gaby

Si piensa Bertín Osborne que va a vivir en paz, lo lleva claro, si finalmente la prueba de paternidad descubre que, efectivamente, la criatura es suya. Diez Minutos lleva a portada las declaraciones del cantante durante la fiesta navideña de la Fundación López Mariscal celebrada por El Turronero en Ubrique.

La revista también recuerda que a Gaby le quedan sólo unos días para dar a luz y que Fabiola ya es presidenta de facto de la Fundación Bertín Osborne, que en breve pasará a llamarse Kike, como su hijo.

Lara Dibildos se deshace de su casa de Marbella

Cuenta Semana en exclusiva que Lara Dibildos ha puesto a la venta el chalet de Marbella que heredó de sus padres. Se trata de una casa construida en 1971 y que en su día adquirieron Laura Valenzuela y su marido, el productor José Luis Dibildos. Cuenta con una superficie de 4.000 metros cuadrados con 859 construidos.

El costoso mantenimiento de la residencia, en la que la familia de Lara pasó algunos de los mejores veranos de su vida, habría llevado a la actriz a querer deshacerse de ella. La casa se vende por 4,2 millones de euros en una inmobiliaria especializada en villas de lujo en Guadalmina Baja.

Semana también asegura que Lara está pensando si vender o alquilar el ático que sus padres tenían en el Paseo de la Castellana, en Madrid, cuyo precio también rondaría los cuatro millones de euros. Una joya inmobiliaria en pleno centro de la capital con casi 500 metros cuadrados disgregados en dos viviendas.

Aitana borra tatuajes de relaciones pasadas

Semana publica varias fotos de Aitana abandonando Tatualia, un centro que se anuncia como "El número 1 en eliminación de tatuajes con tecnología láser de última generación".

A sus 23 años, la catalana ha decidido borrar de su piel todo lo que le recuerda a su último ex, Sebastián Yatra. O quién sabe si al penúltimo, porque no hay imágenes que demuestren qué tatuaje se está quitando.

Cóctel de noticias

Leonor de Borbón, en la nieve durante su instrucción militar. Hola publica varias fotos de la heredera durante sus maniobras en el Valle de Aragón y Semana se apunta una exclusiva que llega tarde, se la han pisado en El Heraldo. La propia Casa Real publicó este martes cuatro imágenes nuevas.

Hola celebra el 60 cumpleaños de Elena de Borbón con un reportaje especial en el que hace balance de la vida de "la infanta más española". Según la revista, lo ha celebrado en la Zarzuela, en un almuerzo con sus padres, su hijo Froilán que vuelve a estar de vacaciones, su hija Vickyfede, los reyes, la infanta Sofía, y sus tías Irene y Margarita, además de algunos primos.

Soraya anuncia su tercer embarazo desde la portada de Semana. La triunfita concede una exclusiva a la revista para explicar que se trata de un bebé muy deseado.

Carmen Alcayde, enamorada de un chico de 27 años. La colaboradora se muestra muy cariñosa con el joven desde las páginas de Diez Minutos. Carmen, de 49 años, se separó recientemente.

Otro que presume de novia que casi roza la minoría de edad es Julio José Iglesias, que también ha sido retratado por Diez Minutos con su nuevo amor, la modelo Ariadna Romero. Dice la revista que se la llevó al fútbol y que ya conoce a su familia.