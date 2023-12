La "mentira como negocio" de Fran Rivera: "Julián Muñoz le ha rebatido y le crees más"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Alaska y Daniel Carande para tratar largo y tendido todos los temas de la actualidad del corazón. Centrada en las palabras de Fran Rivera en su entrevista en De Viernes, en la que el torero aseguró con total seguridad que Isabel Pantoja habñia quemado los objetos personales de Paquirri que tanto él como su hermano Cayetano llevan años reclamando.

Unas palabras desmentidas por el mismísimo Julián Muñoz, que aseguró a Pepe del Real que en la época en la que él estuvo con Pantoja los dos trajes, un estoque y un gorro que reclaman seguían en la finca en perfecto estado. Tal y como dijo Federico Jiménez Losantos sobre la credibilidad de Fran Rivera, "que Julián Muñoz te rebata y le creas más" dice mucho de la situación.

"A mí lo que me irrita es la mentira por principio. Esto es un montaje. Cuando monta Paquirrín La herencia envenenada tiene lógica. Después de aquello en la que parecía víctima, se hizo millonario y lo ha dilapidado como es costumbre. Tenia cierta lógica pero ¿qué necesidad tiene ahora Fran de quedar fatal?", dijo el director de la crónica rosa.

"La mentira como negocio me molesta horrores. Creíamos que con el hundimiento de Telecinco ya no había un modelo de manipulación, dijo recordando el programa de Rociíto y cómo sus acusaciones se convirtieron en "mentira política". "Pensé que habían aprendido algo pero veo que no, volvemos a la mentira sistemática y organizada con un elenco de colaboradores que son agradaores", consideró Losantos en esRadio.