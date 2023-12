La reacción de Eugenia al escándalo de Fran Rivera: su razón para no contestar

Eugenia Martínez de Irujo se ha convertido involuntariamente en el centro de todas las miradas tras las duras palabras que le ha dedicado Fran Rivera en De Viernes. El torero ha arremetido contra su ex de manera inesperada, reabriendo heridas hace mucho cerradas, todo por el bien de una entrevista que algunas fuentes aseguran que ha sido generosamente pagada.

El deseo de Eugenia de mantenerse al margen ha dejado claro en sus primeras imágenes tras la entrevista de Fran Rivera. Arropada por Narcís Rebollo, y luciendo la mejor de sus sonrisas, Eugenia ha reaparecido en la fiesta que Alejandro Sanz ha celebrado este martes por su 55 cumpleaños en el madrileño teatro Barceló.

A pesar de que su relación con la madre de su hija Cayetana es cordial en la actualidad, Fran Rivera ha recordado lo mal que Eugenia se lo hizo pasar en el pasado, sobre todo durante su separación: "No le tengo ningún rencor a Eugenia por todo lo que pasó, pero cómo se portó después no estuvo bien. Fueron dos años terribles. Se me despellejó como padre" ha asegurado.

Además, aseguró que se casó sin estar enamorado de la duquesa de Montoro, unas palabras que su hija en común, Tana, probablemente haya tenido que escuchar de los numerosos cebos televisivos diseminados por Telecinco. Eugenia, por el momento y tal y como se aseguró en Espejo Público, no va a hablar ni responder precisamente por respeto a su hija.

Con un look años 20 de lo más favorecedor y sin rastro de preocupación o pena en su rostro, la hija de la duquesa de Alba ha derrochado risas, amor y complicidad con su marido al llegar a la celebración, donde no quiso pronunciarse sobre el demoledor ataque de Francisco aunque sí se deshizo en piropos con el cantante: "No podíamos faltar. Queremos muchísimo a Alejandro. Es el mejor, le adoramos". Eso sí, sobre las declaraciones de su exmarido, ni una palabra.