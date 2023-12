La reina Margarita, en vilo por la polémica decisión Mary de Dinamarca

Continúan las tensiones entre Federico y Mary de Dinamarca. Aunque los problemas matrimoniales entre ellos comenzaron al poco tiempo de contraer nupcias, estas últimas semanas están siendo especialmente complicadas a raíz de las publicación de las comentadas fotografías del heredero al trono danés disfrutando de una velada por Madrid junto a su amiga Genoveva Casanova. Unas imágenes que no tardaron en dar la vuelta al mundo y que han puesto patas arriba a la Casa Real de Dinamarca.

La principal afectada por estas imágenes es la princesa Mary que, cansada de los desaires de su marido, decidió viajar a Australia a principios de diciembre, donde lleva 'refugiada' desde entonces y sin visos a regresar. Aunque se trata de un viaje que estaba previsto antes de que salieran a la luz las fotografías, la princesa lo adelantó y se marchó a país de origen antes de lo previsto. Esto no pasó desapercibido para la prensa danesa, que señalaron las imágenes de su marido con la ex de Cayetano Martínez de Irujo como el motivo de su inesperada decisión.

Poco se sabe de Mary desde entonces. En la Casa Real Danesa hay un hermetismo absoluto al respecto algo, por otra parte, que no sorprende, pues es habitual que se respete la intimidad de sus miembros. No obstante, la opinión pública danesa ya se pregunta cuándo volverá su futura reina consorte, pues las navidades están a la vuelta de la esquina. Se sabe que su marido Federico se reunió con ella después de su asistencia a la cumbre climática que tuvo lugar hace unos días en Dubái aunque no han trascendido imágenes de este encuentro. Algo que sí ha ocurrido en años anteriores.

A cuatro días de Nochebuena, se desconoce la fecha del regreso de Mary a Dinamarca para pasar estas fechas tan especiales con su familia política. Según confirmó la Casa Real Danesa a principios de este mes, se espera que todos miembros se reúnan en el palacio de Marselisborg, como es habitual, pero los días pasan y Mary sigue sin fecha concreta de vuelta. Esto tendría en vilo a la reina Margarita pues, según se ha publicado en su país, estaría presionando a su nuera para que regrese lo antes posible y así frenar los rumores de crisis entre los futuros reyes.

El que no se ha movido de Dinamarca es Christian, hijo del matrimonio, que alegó responsabilidades en sus estudios para no acompañar a sus padres en sus viajes.