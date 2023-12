La cena por el 60 cumpleaños de la infanta Elena se ha convertido en el centro de todas las miradas en la temporada navideña. La Familia Real, por primera vez en mucho tiempo, ofreció una imagen de conjunto afable en la que Felipe y Letizia coexistieron con Juan Carlos en total armonía.

En Vamos a Ver de Telecinco explicaron algunos detalles de esta cita que ha congregado a casi toda la familia, con algunas excepciones como la infanta Sofía y la princesa Leonor.

Desde las inmediaciones del restaurante PA-BÚ de Marid, la reportera Giovanna González pudo discernir gran parte de lo que aconteció en el restaurante, y así se lo contó a Joaquín Prat.

El menú, con un marcado toque navideño, consistió en un entrante de calabaza con castaña y mantequilla de trigo sarraceno, un carabinero como primer plato y capón o lubina d segundo. El postre, una tarta de crema con praliné de avellana y pera y chantillí a la vanilla.

Además, "la Reina Letizia estuvo saludando al personal de cocina cuando subía por las escaleras y también tuvo el detalle la infanta Elena bajo a dar las gracias a la cocina del restaurante para decirles, en especial al chef Coco Montes que estaba todo exquisito, que estaban muy contentos y que les había encantado todo lo que habían tomado", explicó en el programa de Telecinco.

"Hay varias mesas, me confirman varias fuentes cercanas que los reyes Felipe y Letizia se sentaron en la misma mesa con el rey emérito y estuvieron conversando cómo una familia normal, incluso la relación de todos era muy buena, se levantaban de una mesa a otras. No había ningún tipo de tensiones ni caso particulares de no hablarse entre ellos, una familia dónde todos estaban muy tranquilos, agradables y atentos con el personal del restaurante", corroboró la reportera.