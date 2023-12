Bertín, demoledor contra los medios y Gabriela Guillén: "Todo gira alrededor del dinero"

Apenas unas horas después de su comentada reaparición televisiva en El Hormiguero, Bertín Osborne se lanza ahora al mundo de los podcast. El artista se ha convertido en el nuevo invitado del espacio sonoro presentado por Bernardo Casp, El podcast de Druni, donde ha hablado sin tapujos sobre todas las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos meses: el embarazo 'no deseado' de Gabriela Guillén, su tensa relación con los medios de comunicación y toda la actualidad de nuestro país.

"Todo gira alrededor del dinero", con esta demoledora frase el cantante ha resumido sus últimos meses en los que ha sido protagonista de los titulares de la prensa tras hacerse público el embarazo de Gabriela Guillén. Sin hacer referencia a la futura madre de su hijo, Bertín considera que "todo lo que pasa en esta vida es por dinero". Como ha hecho hasta ahora, prefiere no hablar públicamente de Gabriela para evitar un nuevo enfrentamiento mediático o que sus declaraciones se saquen de contexto y generen nuevos titulares: "Se gana dinero pasando por encima de lo que sea. Y hay veces que tienes que llamar a compañeros y decirles: ‘¿De qué vais?’. Hasta ahora no había tenido problemas con nadie. Estamos en un medio donde nos conocemos todos y hoy por ti y mañana por mí", señala sobre su tirante relación con los periodistas y los medios.

"Me dicen que soy un vividor, un mujeriego. A mí me la sopla todo, no soy un ratero, ni un machista, no soy un pederasta y no tengo que demostrar nada porque tengo la conciencia tranquila", dice Bertín sobre lo que se ha publicado en los últimos tiempos, especialmente desde que se hizo público el embrazo de Gabriela.

No obstante reconoce que hay "muchas cosas" que a día de hoy "no haría": "Cambiaría muchos detalles de mi vida", reconoce. "Yo he visto bastante responsable siempre y súper profesional. Eso me lo enseñó mi padre de pequeño. En mi vida personal era una catástrofe y un peligro público. Esto ha ido cambiando con los años. El nacimiento de Kike me hace ver la vida de otra manera. Dedicarle tiempo a la gente que quieres".

"Me la sopla lo que digan de mí"

Su lengua afilada en temas de actualidad y política le han convertido en uno de los personajes más queridos y odiados en las redes sociales. Criticas y halagos a los que Bertín no da importancia: "Me la sopla lo que digan de mí. Cuando ha habido alguna polémica siempre es tendencioso, no hay gente objetiva. Por algún motivo, ya sea político o ideológico siempre son motivos espurios y se escudan en el anonimato".

Se muestra especialmente preocupado por "la falta de educación" que "se ha instalado en nuestro país": "La falta de educación en la gente joven es tremenda. Esto que parece tan antiguo, el tema de los valores, ya no se enseña. Hoy en día cuidado con reñir a un niño más fuerte de lo normal. Te pueden caer todas las penas del infierno". Así como la "falta de sentido del humor", pues cree que "sin humor" no se puede vivir: "España se ha convertido en un país de talibanes. Ya no se puede hacer humor de nada. Los españoles nos hemos reído de todo, de nosotros mismos. Ahora siempre hay alguien que se ofende".