La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Emilia Landaluce para abordar todos los temas del momento. Incluyendo los rumores difundidos sobre Isabel Pantoja por el entorno de Fran Rivera con el objetivo de promocionar y calentar la entrevista al torero en la edición del programa De Viernes.

"Hay gente que rodea a Fran que está difundiendo rumores sobre que no está bien de salud, cuando apenas le queda por vender lo mínimo en su próximo concierto en Barcelona", aseguró la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, sobre este nuevo episodio de descrédito que le viene a la tonadillera.

La información sobre Pantoja se refiere a sus presuntos problemas de salud, bastante "serios" -así se dijo en Y ahora Sonsoles- pero que la cantante se veía obligada a ignorar para poder subsanar sus problemas económicos en su cadena de conciertos por el 50 aniversario de su carrera. Según todas las pistas, Isabel Pantoja será una de las damnificadas por el torero esta noche.

Así resumió el caso Federico Jiménez Losantos en esRadio: "La credibilidad de Fran Rivera y el programa es la plantea Julian Muñoz, y es que te crees más al expresidiario que al que dice que ha quemado todas sus fotografías", dijo en referencia a las palabras de Rivera en el programa sobre la destrucción de las propiedades de Paquirri que la tonadillera no habría entregado a Fran y los hijos de éste.

Beatriz Cortázar rebatió estos rumores con datos dirigidos a todos aquellos que dicen que Isabel Pantoja no está en condiciones: "Isabel no está en Cantora, lleva tiempo metida en ensayos a tope preparándose para este convierto".

Eso no quita que Pantoja sí "estuvo yendo a Córdoba por problemas de salud, con todo lo que tiene encima bastante que camine. Su vida ha sido un no parar de desgracias. Pero eran unas cosas que tenía que hacerse pero sin más dramatismos; una cosa normal acorde a su cuadro médico y acorde a su situación emocional". Los problemas de salud de Pantoja, por tanto, no son tal cosa sino conspiraciones del entorno de Fran Rivera y sus diversas antenas en ese mundo del corazón que él mismo dice rechazar… pero al que concede sustanciosas exclusivas como la de De Viernes.