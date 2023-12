13 / 23

Carmen Morales y Luis Guerra

Tras más de una década de matrimonio, la pareja no consiguió superar su última crisis y decidió emprender aminos separados. "Me costó mucho tomar la decisión de separarme, ha sido muy difícil después de 11 años. Nos queremos mucho, estoy bien, no ha pasado nada entre nosotros, simplemente el desgaste. No estamos enfadados y no dejamos de ser una familia", contó entonces Carmen Morales en el programa Plan de Tarde.