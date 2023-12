Fran Rivera destapa su pasado con María Patiño: "Me dejaba notas en el parabrisas"

Después de años renegando de la prensa rosa de nuestro país, Francisco Rivera vuelve por segunda semana consecutiva al programa De viernes, esta vez desde el plató, para seguir sacando trapos sucios familiares y continuar su lucha contra Isabel Pantoja. Aunque la semana pasada ya ofreció una controvertida entrevista grabada en el mismo programa de Telecinco, esta vez en el hijo de Carmina Ordóñez decidió enfrentarse a las preguntas de los periodistas.

Uno de los temas más comentados durante esta semana han sido sus palabras sobre su relación y posterior matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo. Aunque la hija de la duquesa de Alba lleva años guardando silencio y respetando al padre de su hija, el torero ha decidido que ahora era el momento de confesar que nunca estuvo enamorado de ella y que su boda fue un error.

Pero si ha habido una damnificada con esta nueva exclusiva del diestro esa ha sido María Patiño. El pasado fin de semana la (por poco tiempo) presentadora de Socialité se hizo eco de su primera entrevista en el programa. Según la periodista, hay temas en los Fran Rivera ha mentido y ha cambiado la historia en su beneficio: "Lo que él argumenta, para solicitar la guarda y custodia de su hija, en ese momento, es que Eugenia es una mujer inestable psicológicamente, que no cuida a su hija y que cuando va de viaje se queda en manos de la gente del servicio", recordó Patiño.

Según Rivera, en ningún momento él quiso hacer creer a la justicia que Eugenia fuera mala madre, pues él lo único que buscaba era "pasar más tiempo con su hija": "Lo que dice es completamente falso, y, fíjate, que quien lo dice no tiene ninguna credibilidad. Es totalmente falso que yo pidiera la custodia de mi hija porque yo considerase que era mala madre o inestable, yo lo que siempre he dicho es que mi hija me pidió vivir conmigo", respondió a la periodista, aprovechando el momento pasa sacar a la luz un episodio hasta ahora desconocido: "Se dedicaba a dejarme notitas en el limpiaparabrisas: ‘Soy Patiño y quiero quedar contigo’. Y me dejaba su número de teléfono", desveló el hermano de Cayetano dejando mudo el plató.

Sin profundizar en su confesión, Fran Rivera continuó hablando de sus problemas familiares pues en los últimos meses se ha rumoreado que la relación con su hija Tana no pasa por su mejor momento: "Cayetana y yo tenemos una relación muy fuerte y muy especial porque ella fue la que me salvó en un momento muy malo de mi vida, cuando murió mi madre, me agarré al amor de mi hija y eso fue lo que me hizo tirar para arriba".

Sobre su hermano Julián: "Está enfermo"

"Es un enfermo emocional del dinero", con estas duras palabras definió a su hermano Julián Contreras. Aunque durante una temporada consiguieron limar asperezas, actualmente lo suyo parece irreconciliable debido a, según el diestro, se cansó de ayudar a su hermano pequeño: "Pequeñas gotas van sumando hasta que terminas cansado (…) Que no haya relación con mis hermanos me duele mucho. Aprender a vivir con una relación mala con tus hermanos es duro. Seguro que tengo una parte de culpa", admitió.

A pesar de que ahora él es quién está utilizando a la prensa del corazón para llenar sus bolsillos, considera que Julián Contreras ha vivido de hablar mal de él en los platós de televisión: "No puede decir que no le he ayudado cada vez que me ha pedido ayuda, hasta el último día que le dije que no podía. También he tenido problemas, malos socios, no pude ayudarle. Desapareció cuando ya no le pude ayudar económicamente", añadió. Además, le dolió especialmente el día que Julián y su padre se fueron "corriendo" de la boda de Cayetano para sentarse en el Deluxe para hablar mal de ellos: "No se lo merecía. Tienen un problema enorme y es que Julián cuida de su padre, es antinatural. Se ha equivocado, ha tomado decisiones no acertadas".

"Isabel Pantoja ha hecho mucho daño"

Como ya es habitual, Rivera dedicó un largo tiempo de su entrevista para cargar contra Isabel Pantoja. Mientras que la tonadillera hace años que trata de olvidar a la familia que tanto daño le hizo en el pasado, Fran volvió a reiterar su deseo de recuperar los objetos de toreo que su padre les dejó en herencia y recordó el daño que "esa señora" hizo a su madre: "Parece que disfruta haciéndome daño", dijo sobre los "desplantes" de la cantante.

"Cuando yo empezaba a torear, el haber tenido algo suyo hubiera sido muy importante para mí. Me ha hecho mucho daño no tener nada de mi padre", insistió, añadiendo un nuevo reproche a la lista: el cuero de muchas de las pertenencias está podrido. "Muchas cosas se han destruido. Si no lo cuidas el cuero se desintegra. Se han echado a perder y hay que tirarlas".

Por otro lado, Fran contestó a Isa Pantoja, quién semanas antes aseguró en el mismo programa que el torero habla con "demasiado rencor" de su madre. El hijo de Carmina confirmó las palabras de Isa: "Con rencor y dolor, sí" (…) Por más vueltas que le doy... no entiendo porqué no nos quiso dar las cosas que dejó por escrito que nos dejaba a nosotros". De la misma manera, no quiso valorar la implicación que tiene Cayetano Rivera en esta lucha por recuperar las pertenencias de su padre. "Yo soy como soy y ya no quiero callar. Hablo de lo que he sentido y lo que me han hecho sentir. Yo si fuera yo, mis hermanos tendrían sus cosas. No estoy en esa casa, a lo mejor es la casa del terror. En esta vida o en la otra tendré mi venganza, creo en la justicia y en la justicia divina".