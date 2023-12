Dos años después de la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, con la que La fábrica de la tele cavó su propia tumba y sumió a Mediaset en una crisis de la que aún no ha salido, Rocío Carrasco vuelve a acumular una nueva derrota judicial. Una más dolorosa que las anteriores, pues ha sido su propio hijo, David Flores, quien llevó a su madre a los juzgados por el impago de su pensión.

Según ha publicado en exclusiva El Periódico, la Audiencia Provincial de Madrid, concretamente la Sección Sexta, ha confirmado la condena a la hija de Rocío Jurado por impago de la pensión de su hijo David Flores. Y es que debía pagar 200 euros desde enero de 2018, cosa que no hizo para que no acabase en manos de Antonio David Flores. Así, deberá pagar una indemnización de 13.200 euros, a la que se le suman otros 900 de multa. Una cifra nada desdeñable, pero que seguro que no supone ningún problema para la madrileña después del dinero que ha ganado en Mediaset y ahora en TVE.

Tras la primera resolución del juzgado, Rocío recurrió la decisión del juez de lo Penal por no dejarle aportar varias pruebas que según ella eran "determinantes". Más concretamente eran las diligencias de la prestación que tenía su hijo por incapacidad. Algo que el juez vio innecesario. Rocío alegó vulneración de la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa después de que se le denegaran aportar.

Una de las razones que alegaba su defensa para no pagar la pensión era que no podía hacerlo porque tenía las cuentas embargadas por la Agencia Tributaria, algo que el juez desestimó porque la colaboradora "disponía de bienes suficientes para hacer frente al pago".

Aunque este tipo de delitos puede llevar consigo un pena de prisión para la acusada, su hijo David Flores renunció a la petición de cárcel. Ahora a Rocío Carrasco le queda el Tribunal Supremo.