Mary de Dinamarca sigue en el candelero, muy a su pesar. La mujer de Federico, heredero del trono danés, se refugió unos días navideños en Australia mientras se prolongaba la pesadilla mediática del affaire de su marido con Genoveva Casanova, que a su vez ha regresado a Madrid hace escasos días.

Tras esos días en familia, Mary de Dinamarca ha salido a la palestra regresando con su marido. Pero la pareja, y la institución, atraviesa sus peores momentos. Mientras la princesa mantiene su silencio, se rebusca en declaraciones suyas del pasado. La revista Semana recuerda cuando ella habló de depresión e infidelidad, dos temas que sin duda marcan de alguna manera la agenda mediática danesa tras el escándalo.

En el año 2004 Mary de Dinamarca fue preguntada por la infidelidad con motivo de su boda, celebrada ese año. "Sé que también hay personas en nuestra sociedad que están felizmente casadas con hijos, y tienen otras relaciones, y esto es aceptado".

"Pero no podría hacerlo. Duele", asegura tajante. "Y no eres sólo tú quien está involucrado en una relación. Cuando llega un niño, ya no se trata solo de ti. Al fin y al cabo, también tienes obligaciones con ellos", contestó con motivo de la publicación de un libro sobre la Casa Real en ese año 2004.

"Es difícil recuperar la confianza cuando se ha roto por completo. La confianza es sagrada, es una obligación y uno de los pilares de nuestra sociedad. Es necesaria para mantener la independencia, para poder funcionar en pareja", opinó Mary de Dinamarca.